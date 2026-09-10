Прах тещи главы ОУН Мельника эксгумировали в Люксембурге: Марию Федак перезахоронят во Львове

На городском кладбище Боневуа в Люксембурге состоялась эксгумация праха Марии Федак – матери Софии Федак-Мельник и тещи председателя ОУН Андрея Мельника. В ближайшее время ее останки будут перезахоронены во Львове в соответствии с решением и пожеланиями семьи.

Об этом в Facebook сообщил председатель Организации украинских националистов Богдан Червак.

Что известно о Марии Червак?

Он рассказал, что Мария Федак была женой известного львовского адвоката Степана Федака и воспитала восьмерых детей, связав свою семью с ведущими фигурами украинского освободительного движения XX века.

В частности, ее дочь Ольга вышла замуж за основателя ОУН Евгения Коновальца, а младшая София стала женой его преемника – Андрея Мельника. Во время Второй мировой войны семья оказалась в эмиграции в Люксембурге, где после изнурительных лет скитаний Мария Федак ушла из жизни.

Семейная могила на кладбище Боневуа

После смерти Марии Федак ее могила стала сакральным местом памяти для всей семьи и украинской диаспоры. Когда в 1964 году умер Андрей Мельник, его похоронили рядом с тещей, а в 1990 году рядом с ним была похоронена его жена София.

На протяжении почти шестидесяти лет эта скромная семейная могила на люксембургском кладбище Боневуа – где бок о бок покоились Мария Федак, Андрей и София Мельники – оставалась местом паломничества украинцев со всего мира. Однако идея вернуть лидеров освободительной борьбы на родную землю никогда не угасала,

– подчеркнул Богдан Червак.

Он также отметил, что председатель ОУН чрезвычайно уважал тещу, считая ее воплощением благородной украинской матери, которая отдала все ради будущего Украины и обеспечила национальному движению надежный тыл.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в мае в Украину привезли прах Андрея и Софии Мельников. Останки супругов первыми были похоронены в Пантеоне выдающихся украинцев.