Ранее для получения удостоверения водитель имел лишь три попытки на практическом экзамене. Если ученик не сдавал его, то должен был снова пройти курс в автошколе.

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Упрямство поможет получить водительское

С 1 августа будущий водитель имеет право на неограниченное количество попыток при сдаче как практического, так и теоретического экзаменов.

Для получения водительского удостоверения должен в течение года после окончания автошколы пройти теоретический экзамен. На это он имеет огромное количество попыток. Практический экзамен учащийся должен пройти в течение 2 лет со дня успешного прохождения теоретического теста. В случае провала он также может попытаться пересдать экзамен столько раз, сколько нужно.

Если будущий водитель не сдал теоретический или практический экзамен, то в следующий раз он может попробовать только через 10 календарных дней.

Результат сданного теоретического экзамена будет действовать в течение одного года, а практического – в течение двух лет.

Также МВД обновило экзаменационный список практического экзамена. В нем четко определены типичные ошибки и критерии оценки способностей будущего водителя.

Скандалы автомобильного мира