Злоумышленников удалось обнаружить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оксану Макарову в Facebook.

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Чего пытаются достичь пранкеры

Оксана Макарова, посол Украины в США пожаловалась, что её донимают злоумышленники, выдающие себя за американских чиновников.

Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и или просят прямые контакты наших чиновников или срочно переговорить (конечно делая вид что пишут с какого-то секретного телефона),

– написала она.

По ее словам, благодаря постоянному контакту с партнерами удалось быстро выявить злоумышленников и передать соответствующую информацию правоохранительным органам.

Маркарова также отметила, что из-за роста количества таких инцидентов и высокого качества их подготовки она решила публично обратить внимание на проблему. Она предположила, что за организацией мошеннических звонков могут стоять россияне. Она призвала всех проверять контакты с незнакомых номеров, электронных почт или мессенджеров.