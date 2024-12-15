Зловмисників вдалося виявити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оксану Макарову у Facebook.

Дивіться також ФІФА підтримала російську пропаганду: у МЗС чекають вибачень за мапу України без Криму

Чого намагаються досягти пранкери

Оксана Макарова, посол України у США поскаржилася, що її діймають зловмисники, що видають себе за американських посадовців.

Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/злонавмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців або терміново переговорити (звичайно вдаючи що пишуть з якогось секретного телефону),

– написала вона.

За її словами, завдяки постійному контакту з партнерами вдалося швидко виявити зловмисників та передати відповідну інформацію правоохоронним органам.

Маркарова також зазначила, що через зростання кількості таких інцидентів і високу якість їх підготовки вона вирішила публічно звернути увагу на проблему. Вона припустила, що за організацією шахрайських дзвінків можуть стояти росіяни. Вона закликала всіх перевіряти контакти з незнайомих номерів, електронних пошт або месенджерів.