Российские студенты кадетского корпуса получили травмы. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России бросили гранату в казарму

Вечером 13 сентября ученики Усольского гвардейского кадетского корпуса отдыхали в казармах. Около 9 часов вечера к одному из зданий, где находились подростки, подошел прапорщик по фамилии Рогалев и, по словам очевидцев, начал вести беспорядочную стрельбу.

По данным российских СМИ, прапорщик сделал еще один "сюрприз": он бросил учебную гранату внутрь казармы.

После взрыва шокированные ученики выбежали на улицу в одних трусах и тапочках, при этом двое получили травмы. На место были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии, а сам Рогалев попытался уехать,

– говорится в сообщении.

Прапорщик был в состоянии опьянения

Также сообщается, что в учебном заведении, в этот день прапорщик принял участие в проведении "Дня здоровья" у детей. Ученики совершали восьмикилометровую прогулку по лесу, и Рогалев был одним из тех, кто сопровождал колонну.

В 16 часов ученики вернулись на территорию учебного заведения и прапорщик отправился на свое рабочее место. В этот день у него было дежурство, и он должен был находиться с детьми до 22 часов. Однако, по словам источников, уже в 9 вечера директору кадетского корпуса позвонили испуганные дети, и тот вызвал полицию. Предварительно прапорщик был в наркотическом или алкогольном опьянении.