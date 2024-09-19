Російські студенти кадетського корпусу отримали травми. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії кинули гранату у казарму

Увечері 13 вересня учні Усольського гвардійського кадетського корпусу відпочивали у казармах. Близько 9 години вечора до однієї з будівель, де знаходилися підлітки, підійшов прапорщик на прізвище Рогальов і, за словами очевидців, почав вести безладну стрілянину.

За даними російських ЗМІ, прапорщик зробив ще один "сюрприз": він кинув навчальну гранату всередину казарми.

Після вибуху шоковані учні вибігли на вулицю в одних трусах та капцях, при цьому двоє отримали травми. На місце було викликано співробітників поліції та Росгвардії, а сам Рогальов спробував виїхати,

– говориться у повідомленні.

Прапорщик був у стані сп'яніння

Також повідомляється, що у навчальному закладі, цього дня прапорщик взяв участь у проведенні "Дня здоров'я" у дітей. Учні здійснювали восьмикілометрову прогулянку лісом, і Рогальов був одним із тих, хто супроводжував колону.

О 16 годині учні повернулися на територію навчального закладу та прапорщик вирушив на своє робоче місце. Цього дня він мав чергування, і він мав перебувати з дітьми до 22 години. Проте, за словами джерел, уже о 9-й вечора директору кадетського корпусу зателефонували перелякані діти, і той викликав поліцію. Попередньо прапорщик був у наркотичному чи алкогольному сп'янінні.