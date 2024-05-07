Украина делает шаги в проведении реформ по обеспечению прав национальных меньшинств, однако все требования венгерского правительства еще не выполнены. Об этом заявил госсекретарь Венгрии Тристан Азбей, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"Нужно еще пройти определенный путь"

Представитель венгерского правительства напомнил, что Будапешт требует от руководства Украины полного восстановления

прав венгерского меньшинства. По словам Азбея, эти права были нарушены в 2015 году.

Обратите внимание! До этого года Венгрия имела права, которые гарантировали свободное использование венгерского языка в Украине. Кроме этого, также государство имело право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях. Возвращение этих прав Венгрия уже требовала ранее.

За последние недели мы увидели некоторые положительные признаки, но нам еще надо пройти определенный путь, прежде чем все наши требования относительно прав меньшинств будут выполнены,

– прокомментировал венгерский госсекретарь реформы в Украине.

Он добавил, что Будапешт требует восстановления прав венгерского меньшинства на использование языка в образовании и в повседневной общественной жизни.

Уже не впервые Венгрия манипулирует этим вопросом. Ранее Россия также неоднократно давила именно на языковой вопрос.

Политика Венгрии относительно полномасштабной войны в Украине