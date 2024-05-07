Украина делает шаги в проведении реформ по обеспечению прав национальных меньшинств, однако все требования венгерского правительства еще не выполнены. Об этом заявил госсекретарь Венгрии Тристан Азбей, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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"Нужно еще пройти определенный путь"
Представитель венгерского правительства напомнил, что Будапешт требует от руководства Украины полного восстановления
прав венгерского меньшинства. По словам Азбея, эти права были нарушены в 2015 году.
За последние недели мы увидели некоторые положительные признаки, но нам еще надо пройти определенный путь, прежде чем все наши требования относительно прав меньшинств будут выполнены,
– прокомментировал венгерский госсекретарь реформы в Украине.
Он добавил, что Будапешт требует восстановления прав венгерского меньшинства на использование языка в образовании и в повседневной общественной жизни.
Уже не впервые Венгрия манипулирует этим вопросом. Ранее Россия также неоднократно давила именно на языковой вопрос.
Политика Венгрии относительно полномасштабной войны в Украине
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно демонстрировал свои пророссийские взгляды. Также он несколько раз высказывался о полномасштабной войне в Украине и отмечал, что наше государство должно пойти на уступки России.
- В частности, он считает, что для окончания вооруженного конфликта нужно "учесть интересы России". Также именно Венгрия блокировала транш помощи для Украины от Европейского союза. Также Виктор Орбан высказывался о том, что "нужно отложить" начало переговоров о членстве Украины в ЕС.
- В то же время в украинском МИД назвали Орбана не пророссийским, а "провенгерским". В ответ на это он обиделся.