Україна робить кроки у проведенні реформ щодо забезпечення прав національних меншин, однак всі вимоги угорського уряду ще не виконані. Про це заявив держсекретар Угорщини Трістан Азбей, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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"Потрібно ще пройти певний шлях"
Представник угорського уряду нагадав, що Будапешт вимагає від керівництва України повного відновлення
прав угорської меншини. За словами Азбея, ці права були порушені у 2015 році.
За останні тижні ми побачили деякі позитивні ознаки, але нам ще треба пройти певний шлях, перш ніж всі наші вимоги щодо прав меншин будуть виконані,
– прокоментував угорський держсекретар реформи в Україні.
Він додав, що Будапешт вимагає відновлення прав угорської меншини на використання мови в освіті та в повсякденному суспільному житті.
Вже не вперше Угорщина маніпулює цим питанням. Раніше Росія також неодноразово тисла саме на мовне питання.
Політика Угорщини щодо повномасштабної війни в Україні
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово демонстрував свої проросійські погляди. Також він кілька разів висловлювався про повномасштабну війну в Україні та наголошував, що наша держава має піти на поступки Росії.
- Зокрема, він вважає, що для закінчення збройного конфлікту потрібно "врахувати інтереси Росії". Також саме Угорщина блокувала транш допомоги для України від Європейського союзу. Також Віктор Орбан висловлювався про те, що "потрібно відкласти" початок переговорів щодо членства України у ЄС.
- Водночас в українському МЗС назвали Орбана не проросійським, а "проугорським". У відповідь на це він образився.