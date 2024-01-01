Как доказательство намерений местных властей в соцсетях приводили соответствующий документ с решением об усилении мобилизации в области якобы за подписью главы Черновицкой ОВА

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Что пишут

Так, согласно обнародованному документу, в регионе планируется провести ряд мероприятий по активизации процесса призыва, а именно:

организовать и развернуть пункты оповещения;

уполномочить Государственную налоговую службу и Центры занятости предоставить информацию о контроле трудоустройства и увольнения работников;

установить надзор за организацией медицинских осмотров, которыми могут воспользоваться желающие уклониться от службы;

ввести проверку документов, осмотр вещей, транспортных средств и багажа.

Что сказали в ОВА

В то же время в ОВА заявили, что не обнародовали никаких документов по усилению мобилизации и попросили доверять только официальным источникам.

Кроме того, там добавили, что за последние недели провели пять заседаний Совета обороны области. Однако не все решения подлежат освещению и публичному обсуждению.

В каких областях уже усилили мобилизацию