Люди жалуются, что пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью, многодетных родителей, участвующих в перевозке гуманитарного груза водителей, а также требуют показать военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации.
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Законны ли действия ГПСУ
В самой ГПСУ объясняют – были вынуждены усилить проверки на границе из-за большого количества случаев подделки документов. Уполномоченый по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проверит действия сотрудников пограничной службы на законность.
Омбудсмен рассказал, что направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить перечень документов, требующихся у граждан при пересечении государственной границы, а также объяснить правовые основания такого требования.
Никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство,
– подчеркнул Лубинец.
Он напомнил, что государственные органы не должны превышать своих должностных полномочий.
Надеюсь, что эту ситуацию удастся решить, а права человека и гражданина не будут нарушены!
– заявил омбудсмен.
Что предшествовало
- 31 декабря в сети начали появляться видео очередей на границе. Как рассказывали присутствующие, они возникли из-за того, что те, кого пограничники не пропускали за границу, перекрывали дорогу возвращавшимся в Украину.
- По состоянию на утро 31 декабря самые большие очереди наблюдались на границе с Польшей.
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что все происходит в соответствии с законодательством. Пограничники имеют полное право проверить документы, которые дают основания человеку на выезд за границу, отметил чиновник.
- Также он рассказал, что в течение 2023 года в выезде из страны отказали почти 50 тысячам граждан, которые не подпадали под условия пропуска, и разоблачили 3 тысячи поддельных документов.
- Кроме того, Демченко отметил, что за 2023 год 11 тысяч мужчин призывного возраста пытались бежать из страны. 8 тысяч человек попытались попасть за границу, минуя КПП, а еще три тысячи, предъявив на контрольно-пропускных пробелах фальшивые документы.