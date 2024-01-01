Люди жалуются, что пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью, многодетных родителей, участвующих в перевозке гуманитарного груза водителей, а также требуют показать военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации.

Смотрите также Кто из мужчин имеет право выезда за границу и какие документы нужны

Законны ли действия ГПСУ

В самой ГПСУ объясняют – были вынуждены усилить проверки на границе из-за большого количества случаев подделки документов. Уполномоченый по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что проверит действия сотрудников пограничной службы на законность.

Омбудсмен рассказал, что направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить перечень документов, требующихся у граждан при пересечении государственной границы, а также объяснить правовые основания такого требования.

Никто не может быть принужден делать то, что не предусматривает законодательство,

– подчеркнул Лубинец.

Он напомнил, что государственные органы не должны превышать своих должностных полномочий.

Надеюсь, что эту ситуацию удастся решить, а права человека и гражданина не будут нарушены!

– заявил омбудсмен.

Что предшествовало