За 2023 год пограничники задержали примерно 11 тысяч уклонявшихся, которые стремились бежать за границу. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
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Сколько ухилянтов предпочли "лесные тропы"
По словам Демченко, 7 тысяч 700 мужчин призывного возраста пытались попасть за границу, минуя контрольные пункты пропуска. В то же время спикер отметил, что в этом году было меньше желающих пересечь границу таким образом, чем это было в 2022 году.
Пограничник вспомнил, что тогда за сутки задерживали 80 – 100 беглецов.
Бегство за поддельными документами
В Украине увеличилось количество мужчин, которые пытаются выехать из Украины на основании поддельных документов. С начала года пограничники разоблачили примерно 3 тысячи таких попыток. Как правило, уклонисты показывали на КПП фальшивые документы о непригодности к военной службе, инвалидности или удостоверении многодетного отца.
Где чаще всего пытались бежать из Украины
В ГПСУ отметили, что больше всего попыток незаконного пересечения за этот год зафиксировали на границе с Румынией и Молдовой. Пытались также нелегально попасть в Польшу, но гораздо меньшее количество раз.
По словам Демченко, на число случаев незаконного пересечения границы влияли погодные условия. Когда был снег и похолодание, желающих переходить границу становилось меньше.
Сколько раз уклонявшиеся предлагали взятки пограничникам: что известно
- С первых дней полномасштабного вторжения до ноября 2023 инспекторам пограничной службы предлагали взятки более 800 раз.
- Общая сумма взяток – более 3 миллионов гривен.
- По данным BBC, с начала большой войны почти 20 тысяч мужчин незаконно уехали из Украины во избежание призыва. А более 21 тысячи человек были задержаны при попытке нелегального пересечения. 14 313 из них пытались перейти границу пешком или переплыть реки. Еще 6800 использовать поддельные документы.