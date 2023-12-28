За 2023 год пограничники задержали примерно 11 тысяч уклонявшихся, которые стремились бежать за границу. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По словам Демченко, 7 тысяч 700 мужчин призывного возраста пытались попасть за границу, минуя контрольные пункты пропуска. В то же время спикер отметил, что в этом году было меньше желающих пересечь границу таким образом, чем это было в 2022 году.

Пограничник вспомнил, что тогда за сутки задерживали 80 – 100 беглецов.

Бегство за поддельными документами

В Украине увеличилось количество мужчин, которые пытаются выехать из Украины на основании поддельных документов. С начала года пограничники разоблачили примерно 3 тысячи таких попыток. Как правило, уклонисты показывали на КПП фальшивые документы о непригодности к военной службе, инвалидности или удостоверении многодетного отца.

Где чаще всего пытались бежать из Украины

В ГПСУ отметили, что больше всего попыток незаконного пересечения за этот год зафиксировали на границе с Румынией и Молдовой. Пытались также нелегально попасть в Польшу, но гораздо меньшее количество раз.

По словам Демченко, на число случаев незаконного пересечения границы влияли погодные условия. Когда был снег и похолодание, желающих переходить границу становилось меньше.

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