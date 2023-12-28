За 2023 рік прикордонники затримали приблизно 11 тисяч ухилянтів, які прагнули втекти за кордон. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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Скільки ухилянтів надали перевагу "лісовим стежкам"
За словами Демченко, 7 тисяч 700 чоловіків призовного віку пробували потрапити за кордон, оминувши контрольні пункти пропуску. Водночас речник зауважив, що цьогоріч було менше охочих перетнути кордон у такий спосіб, ніж це було у 2022 році.
Прикордонник згадав, що тоді за добу затримували 80 – 100 втікачів.
Втеча за підробленими документами
Наразі в Україні збільшилася кількість чоловіків, які намагаються виїхати з України на підставі підроблених документів. З початку року прикордонники викрили приблизно 3 тисячі таких спроб. Як правило, ухилянти показували на КПП фальшиві документи про непридатність до військової служби, інвалідність або посвідчення багатодітного батька.
Де найчастіше намагалися втекти з України
У ДПСУ зазначили, що найбільше спроб незаконного перетину за цей рік зафіксували на кордоні з Румунією та Молдовою. Намагалися також нелегально потрапити до Польщі, але значно меншу кількість разів.
За словами Демченка, на число випадків незаконного перетину кордону впливали погодні умови. Коли був сніг і похолодання, охочих переходити кордон ставало менше.
Скільки разів ухилянти пропонували хабаря прикордонникам: що відомо
- З перших днів повномасштабного вторгнення до листопада 2023 року інспекторам прикордонної служби пропонували хабаря більше 800 разів.
- Загальна сума хабарів – понад 3 мільйони гривень.
- За даними BBC, з початку великої війни майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України, аби уникнути призову. А понад 21 тисячу людей затримали при спробі нелегального перетину. 14 313 з них намагалися перейти кордон пішки або переплисти річки. Ще 6800 використати підроблені документи.