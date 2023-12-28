За 2023 рік прикордонники затримали приблизно 11 тисяч ухилянтів, які прагнули втекти за кордон. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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За словами Демченко, 7 тисяч 700 чоловіків призовного віку пробували потрапити за кордон, оминувши контрольні пункти пропуску. Водночас речник зауважив, що цьогоріч було менше охочих перетнути кордон у такий спосіб, ніж це було у 2022 році.

Прикордонник згадав, що тоді за добу затримували 80 – 100 втікачів.

Втеча за підробленими документами

Наразі в Україні збільшилася кількість чоловіків, які намагаються виїхати з України на підставі підроблених документів. З початку року прикордонники викрили приблизно 3 тисячі таких спроб. Як правило, ухилянти показували на КПП фальшиві документи про непридатність до військової служби, інвалідність або посвідчення багатодітного батька.

Де найчастіше намагалися втекти з України

У ДПСУ зазначили, що найбільше спроб незаконного перетину за цей рік зафіксували на кордоні з Румунією та Молдовою. Намагалися також нелегально потрапити до Польщі, але значно меншу кількість разів.

За словами Демченка, на число випадків незаконного перетину кордону впливали погодні умови. Коли був сніг і похолодання, охочих переходити кордон ставало менше.

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