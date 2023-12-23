Оккупантам следует бояться тех, кто может обокрасть каждого россиянина с ног до головы. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко назвал 24 Каналу имена двух российских чиновников, способных на такие преступления против собственного населения.

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Кого россиянам стоит бояться

Министерство финансов России планирует использовать 40 триллионов рублей граждан для инвестиций в экономику. Там планируют привлечь сбережения россиян, которые сейчас находятся на руках у населения или не участвуют в активных инвестиционных программах.

А зачем гражданам лишние деньги? От этого происходит всякий разврат. Как сказал классик: "Граждане, сдавайте валюту". Когда говорится об ограничении свободы, то в конечном итоге дело обязательно доходит до "свободы от денег",

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Именно российский министр финансов Антон Силуанов и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина доберутся к каждому карману гражданина России – это серьезные враги для жителей страны-агрессора. Поскольку чиновники пытаются держать российскую экономику на "плаву", поэтому знают о каждой копейке россиян.

"Хотя они считаются системными либералами и фашистами с человеческим лицом – они как раз эффективны. Поэтому россиянам придется узнать про свою страну много нового", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Обратите внимание! Министерство обороны Британии в ноябре сообщило, что инфляция в России выросла до 6% в сентябре с 5,3% в августе 2023 года, что было обусловлено ростом потребительских цен, в том числе пищевыми продуктами и топливом.

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