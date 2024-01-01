Як доказ намірів місцевої влади у соцмережах наводили відповідний документ з рішенням про посилення мобілізації в області нібито за підписом голови Чернівецької ОВА.

Дивіться також На кордоні посилили контроль тих, хто виїздить за кордон: Лубінець відповів, чи це законно

Що пишуть

Так, відповідно до оприлюдненого документу, у регіоні планують провести низку заходів з активізування процесу призову, а саме:

організувати та розгорнути пункти оповіщення;

уповноважити Державну податкову службу та Центри зайнятості надати інформацію щодо контролю працевлаштування та звільнення працівників;

встановити нагляд за організацією медичних оглядів, якими можуть скористатися охочі ухилитися від служби;

запровадити перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів та багажу.

Що сказали в ОВА

В ОВА тим часом заявили, що не оприлюднювали жодних документів щодо посилення мобілізації і попросили довіряти лише офіційним джерелам.

Крім того, там додали, що протягом останніх тижнів провели п’ять засідань Ради оборони області. Однак не всі її рішення підлягають висвітленню та публічному обговоренню.

У яких областях вже посилили мобілізацію