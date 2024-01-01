Як доказ намірів місцевої влади у соцмережах наводили відповідний документ з рішенням про посилення мобілізації в області нібито за підписом голови Чернівецької ОВА.
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Що пишуть
Так, відповідно до оприлюдненого документу, у регіоні планують провести низку заходів з активізування процесу призову, а саме:
- організувати та розгорнути пункти оповіщення;
- уповноважити Державну податкову службу та Центри зайнятості надати інформацію щодо контролю працевлаштування та звільнення працівників;
- встановити нагляд за організацією медичних оглядів, якими можуть скористатися охочі ухилитися від служби;
- запровадити перевірку документів, огляд речей, транспортних засобів та багажу.
Що сказали в ОВА
В ОВА тим часом заявили, що не оприлюднювали жодних документів щодо посилення мобілізації і попросили довіряти лише офіційним джерелам.
Крім того, там додали, що протягом останніх тижнів провели п’ять засідань Ради оборони області. Однак не всі її рішення підлягають висвітленню та публічному обговоренню.
У яких областях вже посилили мобілізацію
- З 1 грудня 2023 року на Закарпатті представникам ТЦК дозволили перевіряти документи в перехожих. Це зобов'язує усіх чоловіків ходити з паспортами до кінця воєнного стану в країні.
- У листопаді військкомам дозволили перевіряти документи у військовозобов'язаних на Львівщині.
- На Запоріжжі та Полтавщині співробітники військкомату почали здійснювати обхід по квартирах чоловіків призовного віку та оповіщати їх про необхідність з'явитися до ТЦК і звірити свої дані.
- Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін розповів, що під час адресного оповіщення, було виявлено, що багато громадян порушують правила обліку та не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання.