Во время разговора Елена Зеленская вспомнила, как недавно производила публикацию, касающуюся журналистов, убитых во время войны. В нем первая леди стремилась почтить не только мужество украинцев, но и тех, кто ежедневно доносит информацию. Причем не только в нашем государстве, но и за его пределами.

Зеленский назвал вещи, от которых зависит окончание войны в Украине

Правда – опасное оружие для врага

В этой войне правда – особенно опасное оружие для врага. Сегодня роль честных журналистов важна как никогда. И они подвергаются той же опасности, что и солдаты,

– подчеркнула Зеленская.

Если раньше Владимир Зеленский говорил, что все мы президенты, то первая леди назвала каждого в нынешних условиях журналистом. А все потому, что большинство из нас имеют доступ в интернет, а также могут выкладывать все происходящее в социальных сетях.

Она подчеркнула, что каждый может описывать увиденное, собирать информацию и распространять в сети истории. Делать все, чтобы доносить до каждого правду.

В войне России против Украины погибли несколько десятков журналистов

Журналисты, прошедшие самые горячие точки по всему миру, не надеялись на такое коварство российских военных. Ни каски и бронежилеты с надписью PRESS, ни другие опознавательные знаки не остановили агрессию. От рук российских военных погибло несколько десятков как украинских, так и иностранных журналистов, которые пытались освещать правду. Среди них:

Виктор Дудар , погибший под Николаевом во время боевых действий.

, погибший под Николаевом во время боевых действий. Евгений Сакун , телеоператор Live, ставший жертвой ракетной атаки Киева.

, телеоператор Live, ставший жертвой ракетной атаки Киева. Брент Рено , журналист из США и бывший автор NYT, которого российские военные расстреляли в Ирпене.

, журналист из США и бывший автор NYT, которого российские военные расстреляли в Ирпене. Пьер Закжевский , оператор Fox News, и украинская журналистка Александра Кувшинова – жертвы российской агрессии в Киевской области.

, оператор Fox News, и украинская журналистка Александра Кувшинова – жертвы российской агрессии в Киевской области. Оксана Гайдар – журналистка, погибшая во время оккупации российскими военными в Киевской области.

– журналистка, погибшая во время оккупации российскими военными в Киевской области. Александр Махов – военный журналист, погибший под Харьковом, защищая Украину.

И это лишь малая часть журналистов, ставших жертвами российской агрессии.

Напомним, что 10 мая всех украинских журналистов наградили Пулитцеровской премией. Ее вручили за "точное отражение ужасающей реальности".

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