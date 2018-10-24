06:27
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Правда – неправда: что наобещал Гройсман и как выполнил

      331 Читати новину українською
      Верить или не верить очередным заявлениям премьера?
      Верить или не верить очередным заявлениям премьера? / 24 канал

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с очередным заявлением относительно цены на газ. Он заверил, что в этом году голубое топливо дорожать больше (после поднятия цен 1 ноября) не будет. Но он и раньше обещал подобное – и не выполнял.

      Сегодня, 24 октября, Гройсман "четко сообщил, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Проблема в том, что фактически эти самые слова он уже говорил. В прошлом году.

      Читайте также: Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов

      "Газ не подорожает"

      15 февраля 2017 года премьер также обещал, что цены на природный газ для населения не будут расти.

      "Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны ответственно работать, или писать заявление на увольнение", – отметил он тогда.

      Но – таки допустил. С 1 ноября 2018 года кубометр газа будет стоить 8,55 гривни вместо 6,9 гривны. Тут главное – ничего не говорить о годе, когда все же подорожает, видимо.

      Теперь премьер убеждает, что нового подорожания не будет в 2018 году. И даже в этом отопительном сезоне. И до весны еще далеко.

      "Счетчики установят"

      До конца 2017 года Гройсман также обещал завершить процесс установки счетчиков на тепловую энергию и воду. И тогда же он обещал, что "украинцы не обязаны за это (счетчики – "24") платить". Но разрешение устанавливать приборы учета тепла в многоквартирных домах правительство дало только в октябре 2018 года. И получается – за установки этих приборов будет платить сам потребитель.

      "Транш получим"

      Еще более странное невыполнимое обещание Гройсман дал относительно международных денег. 5 июля 2017 года премьер-министр уверял, что до конца 2017 года Украина получит очередной транш от МВФ. Это при том, что этот вопрос даже не относится к компетенции премьер-министра. А транш мы тогда таки не получили.

      Правда, в этом году Гройсман подобных обещаний не давал – потому что ради транша нужно было решить вопрос цены на газ.

      "Заработает"

      Также Гройсман пообещал запустить в действие еще ряд всего, что реально начало действовать значительно позже. В частности – Дорожный фонд запустился в 2018 году, а не в 2017, безвизовый режим – в 2017-м, а не в 2016. О судьбе и достижениях деятельности Фонда развития инноваций, запуск которого Гройсман обещал в июле 2018 года – совсем мало информации, в том числе сайту "24" не удалось найти – как были использованы выделенные на него в бюджете 50 миллионов гривен.

      Выполненные и обещания в процессе выполнения

      Но нельзя сказать, что Владимир Гройсман ничего не выполняет, а только обещает. На самом деле выполненных обещаний у него больше, чем невыполненных. По подсчетам портала "Слово и дело", Владимир Гройсман наобещал в информпространстве 563 обещания (с 2007 года). Из них выполнено – 274, в процессе выполнения – 172, не выполненных – 117.

      Среди выполненных: создание наблюдательных советов в "Укрпочте" и "Укрэнерго", бэби-боксы для новорожденных от государства, вовремя внесенный в Раду проект госбюджета-2019, отмена обязательных кассовых аппаратов, отчет по проверке отремонтированных дорог, начало работы первой очереди больницы "Охматдет".

      Обещания, за выполнением которых продолжаем следить:

      - цена на газ не вырастет до конца отопительного сезона 2018-2019;
      - минимальная зарплата в 2019 вырастет до 4170 гривен;
      - минимальная зарплата военнослужащих ВСУ в 2019 будет не меньше 10 тысяч гривен, а у служащих МВД – не менее 9 тысяч;
      - госбюджет 2018 выполнят по доходам и расходам;
      - финансирование теплых кредитов увеличат на 100 миллионов.

      И – за еще 112 обещаниями.

      Читайте также: Бюджет-2019: что спрятала власть и почему рекорды надуманные

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Статьи Тарифы на газ Владимир Гройсман ЖКХ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук