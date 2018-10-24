Правда – неправда: что наобещал Гройсман и как выполнил

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с очередным заявлением относительно цены на газ. Он заверил, что в этом году голубое топливо дорожать больше (после поднятия цен 1 ноября) не будет. Но он и раньше обещал подобное – и не выполнял.

Сегодня, 24 октября, Гройсман "четко сообщил, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Проблема в том, что фактически эти самые слова он уже говорил. В прошлом году.

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"Газ не подорожает"

15 февраля 2017 года премьер также обещал, что цены на природный газ для населения не будут расти.

"Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для нужд населения. А те, кто заявляют о возможном росте цен на 40%, должны ответственно работать, или писать заявление на увольнение", – отметил он тогда.

Но – таки допустил. С 1 ноября 2018 года кубометр газа будет стоить 8,55 гривни вместо 6,9 гривны. Тут главное – ничего не говорить о годе, когда все же подорожает, видимо.

Теперь премьер убеждает, что нового подорожания не будет в 2018 году. И даже в этом отопительном сезоне. И до весны еще далеко.

"Счетчики установят"

До конца 2017 года Гройсман также обещал завершить процесс установки счетчиков на тепловую энергию и воду. И тогда же он обещал, что "украинцы не обязаны за это (счетчики – "24") платить". Но разрешение устанавливать приборы учета тепла в многоквартирных домах правительство дало только в октябре 2018 года. И получается – за установки этих приборов будет платить сам потребитель.

"Транш получим"

Еще более странное невыполнимое обещание Гройсман дал относительно международных денег. 5 июля 2017 года премьер-министр уверял, что до конца 2017 года Украина получит очередной транш от МВФ. Это при том, что этот вопрос даже не относится к компетенции премьер-министра. А транш мы тогда таки не получили.

Правда, в этом году Гройсман подобных обещаний не давал – потому что ради транша нужно было решить вопрос цены на газ.

"Заработает"

Также Гройсман пообещал запустить в действие еще ряд всего, что реально начало действовать значительно позже. В частности – Дорожный фонд запустился в 2018 году, а не в 2017, безвизовый режим – в 2017-м, а не в 2016. О судьбе и достижениях деятельности Фонда развития инноваций, запуск которого Гройсман обещал в июле 2018 года – совсем мало информации, в том числе сайту "24" не удалось найти – как были использованы выделенные на него в бюджете 50 миллионов гривен.

Выполненные и обещания в процессе выполнения

Но нельзя сказать, что Владимир Гройсман ничего не выполняет, а только обещает. На самом деле выполненных обещаний у него больше, чем невыполненных. По подсчетам портала "Слово и дело", Владимир Гройсман наобещал в информпространстве 563 обещания (с 2007 года). Из них выполнено – 274, в процессе выполнения – 172, не выполненных – 117.

Среди выполненных: создание наблюдательных советов в "Укрпочте" и "Укрэнерго", бэби-боксы для новорожденных от государства, вовремя внесенный в Раду проект госбюджета-2019, отмена обязательных кассовых аппаратов, отчет по проверке отремонтированных дорог, начало работы первой очереди больницы "Охматдет".

Обещания, за выполнением которых продолжаем следить:

- цена на газ не вырастет до конца отопительного сезона 2018-2019;

- минимальная зарплата в 2019 вырастет до 4170 гривен;

- минимальная зарплата военнослужащих ВСУ в 2019 будет не меньше 10 тысяч гривен, а у служащих МВД – не менее 9 тысяч;

- госбюджет 2018 выполнят по доходам и расходам;

- финансирование теплых кредитов увеличат на 100 миллионов.

И – за еще 112 обещаниями.

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