Правда – неправда: що наобіцяв Гройсман і як виконав

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив з черговою заявою щодо ціни на газ. Він запевнив, що цього року блакитне паливо дорожчати більше (після підняття цін 1 листопада) не буде. Але він і раніше обіцяв подібне – і не виконував.

Сьогодні, 24 жовтня, Гройсман "чітко повідомив", що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Проблема в тому, що фактично ці самі слова він вже казав. Минулого року.

Читайте також: Як економити газ і тепло: 20 доступних способів

"Газ не подорожчає"

15 лютого 2017 року прем'єр також обіцяв, що ціни на природний газ для населення не зростатимуть.

"Я не допущу ніякого підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення", – зазначив він тоді.

Але – таки допустив. З 1 листопада 2018 року кубометр газу коштуватиме 8,55 гривні замість 6,9 гривні. Тут головне – нічого не казати про рік, коли все ж подорожчає, мабуть.

Тепер прем'єр переконує, що нового подорожчання не буде у 2018 році. І навіть цього опалювального сезону. Та до весни ще далеко.

"Лічильники встановлять"

До кінця 2017 року Гройсман також обіцяв завершити процес встановлення лічильників на теплову енергію та воду. І тоді ж він обіцяв, що "українці не зобов'язані за це (лічильники – "24") платити". Але дозвіл встановлювати прилади обліку тепла у багатоквартирних будинках уряд дав лише у жовтні 2018 року. І виходить – за встановлення цих приладів платитиме сам споживач.

"Транш отримаємо"

Ще дивнішу нездійсненну обіцянку Гройсман дав щодо міжнародних грошей. 5 липня 2017 року прем’єр-міністр запевнював, що до кінця 2017 року Україна отримає черговий транш від МВФ. Це при тому, що це питання навіть не належить до компетенції прем'єр-міністра. А транш ми тоді таки не отримали.

Щоправда, цього року Гройсман подібних обіцянок не давав – тому що задля траншу потрібно було вирішити питання ціни на газ.

"Запрацює"

Також Гройсман пообіцяв запустити в дію ще ряд всього, що реально почало діяти значно пізніше. Зокрема – Дорожній фонд запустився у 2018 році, а не у 2017, безвізовий режим – у 2017-му, а не в 2016. Про долю та здобутки від діяльності Фонду розвитку інновацій, запуск якого Гройсман обіцяв у липні 2018 року– зовсім мало інформації, в тому числі сайту "24" не вдалося знайти – як були використані виділені на нього в бюджеті 50 мільйонів гривень.

Виконані та обіцянки у процесі виконання

Але не можна сказати, що Володимир Гройсман нічого не виконує, а лише обіцяє. Насправді виконаних обіцянок у нього більше, ніж невиконаних. За підрахунками порталу "Слово і діло", Володимир Гройсман наобіцяв у інформпросторі 563 обіцянки (з 2007 року). З них виконано – 274, у процесі виконання – 172, не виконаних – 117.

Серед виконаних: створення наглядових рад в "Укрпошті" та "Укренерго", бебі-бокси для новонароджених від держави, вчасно внесений до Ради проект держбюджету-2019, скасування обов'язкових касових апаратів, звіт по перевірці відремонтованих доріг, початок роботи першої черги лікарні "Охматдит".

Обіцянки, за виконанням яких продовжуємо стежити:

- ціна на газ не зросте до кінця опалювального сезону 2018-2019;

- мінімальна зарплата у 2019 зросте до 4170 гривень;

- мінімальна зарплата військовослужбовців ЗСУ у 2019 буде не менше 10 тисяч гривень, а у службовців МВС – не менше 9 тисяч;

- держбюджет 2018 виконають за доходами та видатками;

- фінансування теплих кредитів збільшать на 100 мільйонів.

І – за ще 112 обіцянками.

Читайте також: Бюджет-2019: що заховала влада і чому рекорди надумані