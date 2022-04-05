Правдивые кадры из Бучи разрушают всю систему ценностей россиян

Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами.

Неопровержимые доказательства

Репутация MAXAR, к слову, безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор - НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий.

Важно В русскую ложь, что убийства в Буче – фейк, уже никто не верит

Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на улице Яблонской лежат трупы.

В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально.

Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику.

Спутнику нет смысла врать, ведь он – не человек / MAXAR TECHNOLOGIES

Я знаю массу нюансов, по которым "трупозные" постановки легко отличаются от подлинных кадров.

Мне доводилось делать для кинематографа (телефильм "Чистилище") и детальную реконструкцию войны.

Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению – съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR, подтверждают моё мнение

Мир россиян рушится

Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи – ложь, фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.

Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и "правоту" его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно.

Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик.

Им не оставлено выбора. Они сделают все, чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.

Зеленский: Я приглашаю Меркель и Саркози посетить Бучу – смотрите видео: