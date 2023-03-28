Во вторник, 28 марта, Центр стратегических коммуникаций сообщил, что зафиксировал в фейсбуке новую информационно-психологическую операцию России. Собственно, пропагандисты распространяют с анонимных аккаунтов сообщения об украинце, который вроде бы "добровольно сдался в плен, потому что не хотел воевать".

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Какую цель имеет враг

Очевидно, подобными сообщениями оккупанты пытаются дискредитировать мобилизационную кампанию в Украине и побуждать военнослужащих Вооруженных Сил не сопротивляться, а сдаваться в плен. Однако все мы знаем, чем это чревато для воинов – психологической и физической расправой.

В посту пропагандисты лгут, что украинцев мобилизуют и отправляют на фронт без должной подготовки. И потому они вынуждены скрываться от русских войск или вообще искать российские позиции, чтобы сдаться в плен,

– пишут эксперты.

Фейковые сообщения о "воине ВСУ", который сдался в плен / Скриншоты SPRAVDI

Как уверяют аналитики, таким образом оккупанты продвигают проект "Мама, я в порядке", который якобы "призван дать голос нашим военным, которые не хотят быть на стороне Вооруженных Сил Украины".



Проект россиян "Мама, я в порядке" / Скриншот 24 Канала

Важно! Этот фейк пропагандисты запустили уже традиционно с пустых страниц в фейсбуке, вероятно, 27 марта. Их названия: Dyau Juad, Pikai, Fit and FabulousOutdoors AdventureFantastic Fables.

Россия будет усиливать информационные атаки

Ранее в Центре стратегических коммуникаций отмечали, что враг готовится к очередной информационно-психологической операции. Собственно, он планирует разогнать панические настроения, в частности, из-за экономических вопросов, распространяя нарратив "как хорошо жить в России".

Однако следует признать, что все труднее оккупантам создавать качественный пропагандистский продукт. Скажем, на днях один провоенный телеграм-канал опроверг лживое видео своих "коллег", на котором якобы украинский военный оскорбляет женщину.



Как не поддаваться на ИПСО России / Картинка 24 Канала