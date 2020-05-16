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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Правила одинаковы для всех: почему главу правительства Новой Зеландии не пустили в ресторан

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Главу правительства Новой Зеландии не пустили в ресторан
Джасінда Ардерн та Кларк Гейфорд / OverSixty

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вместе с женихом не смогла попасть в ресторан из-за карантинных ограничений. Ардерн не пустили в заведение, потому что в нем уже было достаточное количество посетителей.

Наречений Ардерн пояснив курйозний випадок

Про курйоз з прем'єр-міністеркою першим повідомив користувач твіттера Joey, інформує Associated Press.

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"О, Боже, щойно Джасінда Ардерн намагалась потрапити в Olive, але їй відмовили, бо заклад – переповнений", – написав Joey.

Інформацію підтвердив і наречений глави уряду Кларк Гейфорд, зазначивши, що це він – винуватець інциденту, адже не подбав про резервування.

Я маю взяти на себе відповідальність за це, адже не організував все, як слід, не забронював столика. Але приємно, що нас наздогнали, коли з'явилось місце,
– зазначив Гейфорд.

Пресслужба глави уряду теж прокоментувала випадок, наголосивши, що "Ардерн чекала на вільне місце, як і всі інші люди".

Послаблення карантину у Новій Зеландії

Частину карантинних обмежень в країні скасували 27 квітня: дозволили прогулянки, відкрили певні спортзаклади і місця для відпочинку. Також розпочали роботу низка підприємств.

Проте досі діє правило соціальної дистанції. Зокрема, у ресторанах між відвідувачами відстань має бути не менше ніж 1 метр. Саме тому деякі заклади не можуть працювати у повну силу.

Статистика коронавірусу у Новій Зеландії

Станом на 16 травня в країні виявили 1 498 випадків коронавірусу, 21 людина померла, 1 428 осіб вже одужали.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости политики Курьезные новости Коронавирус COVID-19 Новая Зеландия
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