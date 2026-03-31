Новые правила получения отсрочки: кого из мужчин с 1 апреля точно освободят от мобилизации
- С 1 ноября 2025 года отсрочку от мобилизации можно оформить онлайн через приложение Резерв+ или через ЦНАП.
- Некоторые категории мужчин могут быть освобождены от призыва, ввиду определенных законодательством критериев.
Сейчас вопрос мобилизации в Украине остается одним из ключевых для обеспечения боеспособности армии и противостояния российским захватчикам. Мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет продлится как минимум до мая 2026 года. Однако в армию будут призывать не всех.
Некоторые из военнообязанных могут получить отсрочку от службы. Правила ее оформления изменили в Минобороны несколько месяцев назад.
Как сейчас получить отсрочку?
С 1 ноября 2025 года оформление больше не происходит через ТЦК. Зато теперь подать заявку можно онлайн через приложение Резерв+ (если документы есть в электронном виде) или обратиться в ЦНАП, если бумаги не оцифрованы.
Заметим, что отсрочка часто предоставляется временно, с необходимостью дальнейшего продления. Сейчас этот процесс частично автоматизирован: система самостоятельно проверяет данные и продлевает статус, если основания остаются в силе.
В противном случае документы нужно подавать повторно. Иногда отсрочку дают на весь период военного положения, который в Украине продлевают каждые 90 дней.
Кто не подпадает под мобилизацию?
Перечень оснований для получения отсрочки определен статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке" и длительное время не меняется. Среди них:
- состояние здоровья (инвалидность или серьезные заболевания);
- семейные обстоятельства (в частности многодетность или самостоятельное воспитание детей);
- уход за людьми с инвалидностью или недееспособными родственниками;
- работа на критически важных для государства должностях (бронирование).
Отмечается, что если даже трое детей происходят от разных браков, мобилизация для отца не проводится. Отсрочка предоставляется и тогда, если есть только один ребенок, но он приемный, инвалид или тяжело больной.
Также не подлежат призыву студенты, преподаватели (от 0,75 ставки), родственники погибших или пропавших военных и освобожденные из плена.
В то же время оформление отсрочки не означает автоматического разрешения на выезд за границу. Например, студенты или мужчины без установленной инвалидности, даже с отсрочкой, обычно не могут пересекать границу.
Какие определены правила деятельности ТЦК?
Михаил Лобунько, военный юрист ЮК "Приходько и партнеры", объяснил, что отсутствие отсрочки не дает оснований для немедленного задержания или принудительной доставки в ТЦК.
Адвокаты отмечают, что работники ТЦК и СП не имеют права силой заставлять граждан приходить для обновления данных или проводить так называемую "бусификацию".
Что касается формы военных ТЦК: ношение балаклав является нарушением устава. По словам адвоката Вадима Гречковского, пункт 54 постановления Кабмина №560 обязывает лиц, проводящих оповещение, представиться, показать удостоверение, назвать должность и место службы.