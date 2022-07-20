Мобилизация в Украине: какие правила передвижения действуют для военнообязанных

Существует много неточной информации о передвижении военнообязанных по Украине и за ее пределами. На самом деле есть несколько правил, касающихся перемещения людей призывного возраста.

Перемещение мужчин призывного возраста по Украине возможно. А вот выезжать за границу могут только группы военнообязанных.

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Передвижения военнообязанных в пределах страны

Еще с 1992 года в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" предполагалось, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. 5 июля в Генштабе напомнили об этом, что вызвало немалый резонанс.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ заявил, что на самом деле перемещение военнообязанных не запрещено. Они просто должны встать на воинский учет или возобновиться на нем. Те же, кто планировал выехать за пределы своих районов и областей, должны взять соответствующее разрешение.

Но уже в июле Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение было принято неправильно. Его отправили на доработку.

Позже у Залужного сообщили, что фактически никаких ограничений для передвижения по Украине военнообязанных пока нет.

"Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов…".

Выезд за границу

Как известно, возраст военнообязанных в Украине 2022 года составляет от 18 до 60 лет. Не все люди призывного возраста могут уезжать за границу.

Покинуть территорию Украины могут:

женщины и мужчины независимо от возраста, на иждивении которых 3 и более несовершеннолетних детей;

те, кто самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет;

опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели детей до 18 лет с инвалидностью;

военнообязанные мужчины от 18 лет, которые планируют обучение или уже учатся в зарубежных вузах (при наличии документа, подтверждающего их зачисление в университет).

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