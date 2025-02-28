Появилось разъяснение новых правил пересечения границы этой категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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Кто может пересекать границу
Отныне Мининфраструктуры и ОВА не будут вносить данные о мужчинах, которые везут перевозят гуманитарные и медицинские грузы, в систему "Шлях" и не будут выдавать разрешений на выезд из страны.
Поэтому пропуск через границу будет осуществляться на общих основаниях.
В ГПСУ объяснили, что при наличии соответствующих документов это могут сделать:
- ️бронированные лица на период мобилизации;
- ️непригодные к военной службе по состоянию здоровья;
- многодетные родители;
- мужчины, имеющие ребенка до 18 лет и жену, которая проходит военную службу, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- лица с инвалидностью;
- водители транспортных средств, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров автомобилем.