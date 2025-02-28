З'явилося роз'яснення нових правил перетину кордону цієї категорії чоловіків у віці від 18 до 60 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Хто може перетинати кордон

Відтепер Мінінфраструктури та ОВА не вноситимуть дані про чоловіків, які везуть перевозять гуманітарні та медичні вантажі, до системи "Шлях" та не видаватимуть дозволів виїзд із країни.

Тож пропуск через кордон здійснюватиметься на загальних підставах.

У ДПСУ пояснили, що при наявності відповідних документів це можуть зробити: