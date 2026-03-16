Повестку могут вручить завтрашним днем: юрист объяснил, что может измениться в работе ТЦК

В Украине как минимум до 4 мая 2026 года продолжается всеобщая мобилизация, учитывая военное положение. Так, военнообязанные могут получить повестку на службу, этот процесс претерпит определенные законодательные изменения.

Нововведения в процессе вручения повестки разъяснил военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE.

Как регулируется в Украине вручение повесток?

Специалист рассказал, что предусматривает новый законопроект народного депутата Сергея Гривко о запрете военным ТЦК силой мобилизовать мужчин.

По словам юриста, в документе говорится о том, что представители терцентров будут вручать повестку во время личной встречи с гражданином для вызова в центр комплектования, но конкретный срок явки в нем не указано.

Поэтому повестку могут вручить на завтра или через несколько дней. При этом есть четко регулируемые обязательства граждан.

Если лицо не появится в течение 14 дней, ТЦК имеет право составить постановление об административном нарушении, наложить штраф и внести данные в реестр "Оберіг", который отображается в приложении Резерв+.

После этого руководитель ТЦК может обратиться в полицию с ходатайством об административном задержании и доставку гражданина в центр. Юрист отмечает, что ответственность за неявку существует и сейчас, а законопроект лишь детализирует процедуру ее реализации.

Кстати, целом в 2026 году мужчины могут получать различные виды повесток: для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии, мобилизационное распоряжение или вызов на отправку в армию. Повестки могут вручать представители ТЦК, местных администраций, предприятий, СБУ и других органов в любое время суток – дома, на работе, в учебных заведениях или даже в общественных местах.

