Повестку могут вручить завтрашним днем: юрист объяснил, что может измениться в работе ТЦК
- Законопроект Сергея Гривко предлагает запретить военным ТЦК силой мобилизовать мужчин, предусматривая вручение повестки во время личной встречи без указанного срока явки.
- В случае неявки в течение 14 дней, ТЦК может наложить штраф, внести данные в реестр "Оберіг" и обратиться в полицию.
В Украине как минимум до 4 мая 2026 года продолжается всеобщая мобилизация, учитывая военное положение. Так, военнообязанные могут получить повестку на службу, этот процесс претерпит определенные законодательные изменения.
Нововведения в процессе вручения повестки разъяснил военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE.
Как регулируется в Украине вручение повесток?
Специалист рассказал, что предусматривает новый законопроект народного депутата Сергея Гривко о запрете военным ТЦК силой мобилизовать мужчин.
По словам юриста, в документе говорится о том, что представители терцентров будут вручать повестку во время личной встречи с гражданином для вызова в центр комплектования, но конкретный срок явки в нем не указано.
Поэтому повестку могут вручить на завтра или через несколько дней. При этом есть четко регулируемые обязательства граждан.
Если лицо не появится в течение 14 дней, ТЦК имеет право составить постановление об административном нарушении, наложить штраф и внести данные в реестр "Оберіг", который отображается в приложении Резерв+.
После этого руководитель ТЦК может обратиться в полицию с ходатайством об административном задержании и доставку гражданина в центр. Юрист отмечает, что ответственность за неявку существует и сейчас, а законопроект лишь детализирует процедуру ее реализации.
Кстати, целом в 2026 году мужчины могут получать различные виды повесток: для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии, мобилизационное распоряжение или вызов на отправку в армию. Повестки могут вручать представители ТЦК, местных администраций, предприятий, СБУ и других органов в любое время суток – дома, на работе, в учебных заведениях или даже в общественных местах.
Как комментируют проблемы с мобилизацией в Украине?
Историк Ярослав Грицак отмечает, что в Украине сейчас нарушено чувство справедливости из-за неравномерной мобилизации. Он отмечает, что во время войны нужна полная солидарность общества. Когда же отдельные группы избегают мобилизации из-за статуса или денег, механизм перестает работать.
Со своей стороны ветеран Николай Мельник в эксклюзивном интервью 24 Каналу подчеркнул, что война – это борьба ресурсов.
По его словам, ключевым ресурсом остаются люди, однако Украина сталкивается с проблемами мобилизации. Он также высказал собственное мнение относительно того, что нужно изменить, в частности в работе ТЦК.