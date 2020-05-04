Правила должны действовать для всех одинаково, – мэр Николаева об ослаблении карантина

Карантин в Украине официально продлили до 22 мая, но уже с 11-го числа ограничительные меры начнут ослаблять. Как на это реагируют жители Николаева – пояснил мэр города Александр Сенкевич.

Об этом, а также о скандале, который накануне вспыхнул из-за ослабления карантина в Черкассах – мэр рассказал в эфире программы "После всего" на 24 канале.

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Он, в частности, объяснил свою позицию относительно решения о снятии карантина, принятого мэрами нескольких украинских городов.

Не знаю, чем руководствовались городские головы, и какие документы у них были приняты. Могу сказать, что вопросы о закрытии рынков и открытии магазинов регламентируются некоторыми документами,

– отметил политик.

И добавил, что на Николаевщине, например, есть решение областной комиссии ТЭБ и ЧС по закрытию рынков. Городская власть своими законодательными актами или актами местного самоуправления не может останавливать ее решения.

Мэр также рассказал, что накануне в Николаеве состоялся автопробег в поддержку малого и среднего предпринимательства. Его участники собрались под мэрией, чтобы узнать, когда смогут работать в нормальном режиме.

По его словам, участие в акции приняли более 300 человек, все они были в масках и соблюдали дистанцию. Мэр вышел к ним и сказал, что с начала мая работают продуктовые рынки с соблюдением требований, а с 11 мая произойдет ослабление карантина.



Ослабление карантина в Украине / Инфографика 24 канала

"Хочу напомнить, что коронавирус COVID-19 подтвердили в 11 человек с самого Николаева. Большинство больных – из области. Всем делаем тесты, уже приезжал лично Ляшко с проверкой. Тесты делаем правильно, в необходимом количестве", – заверил Сенкевич.

Справка. По состоянию на 4 мая в Николаевской области зафиксировали 161 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 3 пациентов, а 6 человек выздоровели.

Он подчеркнул, что в Николаеве заболели немногие. Поэтому, конечно, все уже хотят работать. Ведь после эпидемии люди могут погибать не только от вируса, но даже от голода. Поскольку финансовые планы людей и города меняются в негативную сторону.

"Люди просто хотят заработать, чтобы поесть. "Нам негде работать, негде есть, все закрыто, дайте нам возможность работать", – я получаю большое количество таких вопросов", – рассказал Сенкевич.

О скандале в Черкассах

Мэр Николаева также прокомментировал скандал с ослаблением карантина в Черкассах. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято исполкомом Черкасского городского совета. Более того, сам мэр был в отпуске в тот день, решение подписано его заместителем.

Из-за чего вспыхнул скандал в Черкассах?

Карантин в Черкассах досрочно смягчили в пятницу, 1 мая. Тогда разрешили работать части непродовольственных магазинов, мастерским, парикмахерским, рынкам, и даже летним площадкам ресторанов. Также разрешили посещать парки. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабление по всей стране запланировано только с 11 мая.



В ответ полиция возбудила уголовное дело, а Владимир Зеленский и Арсен Аваков пригрозили мэру Черкасс юридическими последствиями. Интересно, что сначала Анатолий Бондаренко был одним из мэров, которые настойчиво просили власть о жестком карантине.

Вопрос, по которому выступает Бондаренко, на самом деле не в том, почему он так решил и что думал, когда это делал. А в том, что он говорит, что в государстве должна быть нормальная справедливость. Если не работают – то все, если работают – то делают это также все.

Мы услышали эти все угрозы к нему лично. Я понимаю, что его личной уголовной ответственности как таковой не будет. Однако если мы живем по новым правилам, без кумовства, давайте придерживаться их. Чтобы они действовали для всех одинаково,

– считает Сенкевич.

И подчеркнул, что в Черкассах решили дождаться официального ослабления карантинных мероприятий 11 мая. Это проговорили с горожанами. "Они, конечно, не настолько довольны, если бы это началось, например, завтра. Но они, мне кажется, все понимают", – подытожил политик.