Правила мають діяти для всіх однаково, – мер Миколаєва про послаблення карантину

Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 травня, але вже з 11-го числа обмежувальні заходи почнуть послаблювати. Як на це реагують мешканці Миколаєва – пояснив мер міста Олександр Сєнкевич.

Про це, а також про скандал, який напередодні спалахнув через послаблення карантину в Черкасах – міський голова розповів у ефірі програми "Після всього" на 24 каналі.

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Він, зокрема, пояснив свою позицію щодо рішення про зняття карантинних обмежень, ухваленого мерами кількох українських міст.

Не знаю, чим керувалися міські голови, і які документи в них були ухвалені. Можу сказати, що питання щодо закриття ринків та відкриття магазинів регламентуються деякими документами,

– зазначив політик.

Й додав, що на Миколаївщині, наприклад, є рішення обласної комісії ТЕБ і НС щодо закриття ринків. Міська влада своїми законодавчими актами чи актами місцевого самоврядування не може зупиняти її рішення.

Міський голова також розповів, що напередодні в Миколаєві відбувся автопробіг на підтримку малого та середнього підприємництва. Його учасники зібралися під мерією, аби дізнатися, коли зможуть працювати в нормальному режимі.

За його словами, участь в акції взяли понад 300 людей, вони всі були у масках та дотримувалися дистанції. Міський голова вийшов до них та наголосив, що від початку травня працюють продуктові ринки з дотриманням вимог, а з 11 травня відбудеться послаблення карантину.



Послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

"Хочу нагадати, що коронавірус COVID-19 підтвердили у 11 людей з самого Миколаєва. Більшість хворих – з області. Всім робимо тести, вже приїжджав особисто Ляшко з перевіркою. Тести робимо правильно, у необхідній кількості", – запевнив Сєнкевич.

Довідка. Станом на 4 травня у Миколаївській області зафіксували 161 випадок зараження коронавірусом. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 3 пацієнтів, натомість 6 людей одужали.

Він підкреслив, що у Миколаєві захворіло небагато людей. Тому, звичайно, усі вже хочуть працювати. Адже після епідемії люди можуть гинути не лише від вірусу, але навіть від голоду. Оскільки фінансові плани людей та міста змінюються в негативну сторону.

"Люди просто хочуть заробити, аби поїсти. "Нам немає де працювати, де їсти, все закрите, дайте нам можливість працювати", – я отримую велику кількість таких питань", – розповів Сєнкевич.

Про скандал у Черкасах

Мер Миколаєва також прокоментував скандал з послабленням карантину в Черкасах. Він підкреслив, що відповідне рішення було ухвалене виконкомом Черкаської міської ради. Ба більше, сам мер був у відпустці в той день, рішення підписане його заступником.

Через що спалахнув скандал у Черкасах? Карантин у Черкасах достроково пом'якшили у п'ятницю, 1 травня. Тоді дозволили працювати частині непродовольчих магазинів, майстерням, перукарням, ринкам, та навіть літнім майданчикам ресторанів. Також дозволили відвідувати парки. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.



Натомість поліція відкрила кримінальну справу, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков пригрозили міському голові Черкас юридичними наслідками. Цікаво, що спочатку Анатолій Бондаренко був одним з мерів, які наполегливо просили владу про жорсткі карантинні обмеження.

Питання, щодо якого виступає Бондаренко, насправді не в тому, чому він так вирішив та що думав, коли це робив. А в тому, що він каже, що в державі повинна бути нормальна справедливість. Якщо не працюють – то всі, якщо працюють – то роблять це також усі.

Ми почули оці всі погрози до нього особисто. Я розумію, що його особистої кримінальної відповідальності як такої не буде. Проте якщо ми живемо за новими правилами, без кумівства, дотримуймося їх. Аби вони діяли для усіх однаково,

– вважає Сєнкевич.

Й наголосив, що у Черкасах вирішили дочекатися офіційного послаблення карантинних заходів 11 травня. Це прокомунікували з містянами. "Вони, звичайно, не настільки задоволені, якби це почалося, наприклад, від завтра. Але вони, мені здається, все розуміють", – підсумував політик.