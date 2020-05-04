Вихід з карантину дочасно: юрист оцінив наслідки для політиків

Передчасне пом’якшення карантину деякими мерами в уряді і Офісі Президента Зеленського назвали порушенням. За словами юриста, суди практично не виносять виправдальних рішень за порушення карантину.

Що загрожує мерам міст, де пом’якшують карантин

Як розповів 24 каналу юрист Василь Мірошниченко, мери не мають права послаблювати карантинні заходи, введені урядом до 12 травня. Це заходи в рамках дії надзвичайної ситуації. На переконання фахівця, це поганий приклад. Прояв правового невігластва, що може призвести до розвалу державної вертикалі.

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Така ініціатива, зокрема очільника Черкас Анатолія Бондаренка, протиправна. До нього може бути застосована адміністративна відповідальність. Швидше за все, меру Черкас загрожує штраф від 17 до 34 тисяч. Хоча може бути і усне попередження. Як суд вирішить. Якщо внаслідок дій мера будуть тяжкі наслідки – багато людей помре від коронавірусу, то йому може загрожувати і кримінальна відповідальність за перевищення посадових повноважень,

– наголошує Василь Мірошниченко.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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Про скандал з мером Черкас Анатолієм Бондаренком

З 1 травня влада Черкас вирішила пом'якшити карантин. Відповідне рішення ухвалили попри те, що послаблення по всій країні заплановані лише з 11 травня.

Поліція почала кримінальне провадження щодо дій мера Черкас Анатолія Бондаренка. Сам Бондаренко вважає, що послаблення карантину у Черкасах виправдане.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що послаблення карантину у Черкасах – спроба місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я містян.



Як Україна виходитиме з карантину / інфографіка 24 каналу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що чиновники не можуть приймати рішення, чи виходити конкретному місту з карантину. Такі повноваження має лише Кабмін.

Анатолій Бондаренко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував скриншот листування з людиною, підписаною як Сергій Трофімов (заступник глави Офіс Президента – "24"). Мовиться про те, що меру Черкас погрожували за передчасне зняття карантинних обмежень.

В Офісі Президента запевнили, що заступник Єрмака не спілкувався з Бондаренком.

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Чи законні адміністративні штрафи за порушення карантину?

За словами Василя Мірошниченка, суди практично не виносять виправдальних рішень за порушення карантину. Хоча штрафи – поодинокі випадки. В основному, суди виносять або м’яке покарання – усне попередження. Або відправляють на доопопрацювання назад до поліції у зв’язку тим, що протоколи оформлені з порушенням процедури. Хоча, на думку юриста, ця практика судів сумнівна. Цивільний кодекс не передбачає такої форми реагування на протокол про порушення. Це суди проявили творчу ініціативу. Вони повинні або застосувати покарання, або закрити провадження через відсутність складу правопорушень.





Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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Чи не порушують карантинні заходи права людини

Василь Мірошниченко підкреслює: Кодекс цивільного захисту передбачає обмеження конституційного права на пересування при введенні надзвичайної ситуації. Політичні права громадян – вибори, діяльність політичних партій, мітинги – можуть обмежуватися лише за умови надзвичайного стану.

Коли говорять, що зараз порушують конституційні права громадян, це не зовсім відповідає дійсності. Надзвичайна ситуація, яку ввів уряд у зв’язку з пандемією коронавірусу і карантином, може бути безстроковою. Згідно Кодексу цивільного захисту і закону про карантинні заходи певні райони можуть ізолювати повністю,

– наголошує Василь Мірошниченко.



По всій Україні надзвичайна ситуація / Інфографіка 24 каналу

Юрист нагадує: ще в 2015 році в Донецькій і Луганській областях була введена надзвичайна ситуація. І тепер там діють військово-цивільні адміністрації. Фахівець додає: лише при надзвичайному стані може бути введена комендантська година, заборонена діяльність партій – повна чи часткова. Може вводитися трудова повинність. Держава може конфіскувати майно юридичних осіб для забезпечення карантинних заходів з подальшою оплатою.