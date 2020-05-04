Третина закладів громадського харчування можуть вже не відкритися після карантину: що відомо

З початку пандемії коронавірусу та карантину приблизно 40% закладів громадського харчування в Україні не працюють взагалі, а ті що займаються доставкою – отримують 10% від докарантинного прибутку.

Детальніше про те, як ресторанний бізнес постраждав від карантину у коментарі 24 каналу розповів голова Всеукраїнського антикризового центру рестораторів, голова Асоціації рестораторів України Сергій Трахачов.

До теми Через карантин 40% закладів громадського харчування повністю припинили діяльність, – Потураєв

За його словами, вперше в історії України галузь фактично ліквідована. Точні оцінки зараз назвати ніхто не зможе, зафіксувати їх можна буде тільки після виходу з карантину.

Зараз ресторани, які не працюють ніяк взагалі – це приблизно 40 – 45%. Інші працюють на доставку, але більшість з них кажуть, що така виторг складає всього лише 10% від докарантинних об'ємів. Тобто, за великим рахунком, 40% ми можемо сміливо збільшувати до 80%,

– наголосив Трахачов.

Він додав, що після зняття карантинних заходів ресторани так чи інакше почнуть працювати, і виторг буде повертатися. Але очевидно, що до попереднього рівня прибутку всі будуть йти не менше ніж рік.

Ми припускаємо, що третина ресторанів, барів, кав'ярень навіть не відкриються після карантину,

– підкреслив Трахачов.

Він пояснив, що загалом існує 3 проблеми:

Економічна. Наразі світ нічого іншого не придумав, як підтримку від держави у вигляді кредитів, які компенсуються самою державою при виконанні певних умов, передовсім – збереження персоналу. Персонал. Як зазначив Трахачов, в Україні 80% людей з цього бізнесу не отримують прибуток – а це приблизно 800 тисяч – отже кожен 20-й працівник у цій сфері. Тут теж немає іншої допомоги, ніж часткова компенсації від держави звичної зарплати від 50 до 80%. Гості. На думку Трахачова – це і є найбільшою проблемою. Через те, що внаслідок карантину ресторани закрили першими, а планують відкривати останніми – люди ставляться з острахом до закладів харчування. "Хоча, якщо в ресторанах і кав'ярнях притримуватися необхідних санітарних норм, то ресторани менш небезпечні, ніж деякі місця, які планують відкрити першими" – переконаний Трахачов.

Цікаво Відкриття ринків на карантині: як це вплине на економіку

"Тому єдине, чим нам об'єктивно може допомогти держава – це дозволити почати працювати з 1-ї хвилі зняття карантину. Для нас це дуже важливо, і ми за це намагаємося боротися", – пояснив голова Асоціації рестораторів України.

Трахачов зазначив, що вони звернулися до нардепів зробити запит до прем'єр-міністра з проханням дозволити працювати закладам на літніх майданчиках у хоча б неповному режимі, згодом до ініціативи під'єдналася ще група депутатів.

Обмеження, які запропонували разом із проханням про літні майданчики:

1 людина на 5 метрів площі,

за столом не більше 3-х людей,

одноразовий посуд,

відсутність загальних соусниць та інших тар спільного користування.

На думку Трахачова, це потребує додаткових витрат, але це розв'яже проблему не так економічно, як дозволить показати людям, що в закладах харчування може бути безпечно.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу