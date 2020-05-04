13:23
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Треть заведений общественного питания могут не открыться после карантина: что известно

      - Читати новину українською

      С начала пандемии коронавируса и карантина примерно 40% заведений общественного питания в Украине не работают вообще, а те что занимаются доставкой – получают 10% от докарантинной прибыли.

      Подробнее о том, как ресторанный бизнес пострадал от карантина в комментарии 24 канала рассказал председатель Всеукраинского антикризисного центра рестораторов, глава Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев.

      К теме Из-за карантина 40% заведений общественного питания полностью прекратили деятельность, – Потураев

      По его словам, впервые в истории Украины отрасль фактически ликвидирована. Точные оценки сейчас назвать никто не сможет, зафиксировать их можно будет только после выхода с карантина.

      Сейчас рестораны, которые не работают никак вообще – это примерно 40 – 45%. Другие работают на доставку, но большинство из них говорят, что такая выручка составляет всего лишь 10% от докарантинних объемов. То есть, по большому счету, 40% мы можем смело увеличивать до 80%,
      – подчеркнул Трахачев.

      Он добавил, что после снятия карантинных мероприятий рестораны так или иначе начнут работать, и выручка будет возвращаться. Но очевидно, что к предыдущему уровню прибыли все будут идти не менее года.

      Мы предполагаем, что треть ресторанов, баров, кофеен даже не откроются после карантина,
      – подчеркнул Трахачев.

      Он пояснил, что в целом существует 3 проблемы:

      1. Экономическая. Пока мир ничего другого не придумал, как поддержку от государства в виде кредитов, которые компенсуюються самим государством при выполнении определенных условий, прежде всего – сохранение персонала.
      2. Персонал. Как отметил Трахачев, в Украине 80% людей из этого бизнеса не получают прибыль – а это примерно 800 тысяч – значит каждый 20-й работник в этой сфере. Здесь тоже нет другой помощи, чем частичная компенасация от государства привычной зарплаты от 50 до 80%.
      3. Гости. По мнению Трахачева - это и является самой большой проблемой. Из-за того, что вследствие карантина рестораны закрыли первыми, а планируют открывать последними – люди относятся с опаской к заведениям питания. "Хотя, если в ресторанах и кофейнях придерживаться необходимых санитарных норм, то рестораны менее опасны, чем некоторые места, которые планируют открыть первыми", – убежден Трахачев.

      Интересно Открытие рынков на карантине: как это повлияет на экономику

      "Поэтому единственное, чем нам объективно может помочь государство – это позволить начать работать с 1-й волны снятия карантина. Для нас это очень важно, и мы это пытаемся бороться", – пояснил глава Ассоциации рестораторов Украины.

      Трахачев отметил, что они обратились к нардепам сделать запрос к премьер-министру с просьбой разрешить работать заведениям на летних площадках в хотя бы неполном режиме, впоследствии к инициативе подключилась еще группа депутатов.

      Ограничения, которые предложили вместе с просьбой о летние площадки:

      • 1 человек на 5 метров площади,
      • за столом не более 3-х человек,
      • одноразовая посуда,
      • отсутствие общих соусниц и других тар совместного пользования.

      По мнению Трахачова, это требует дополнительных затрат, но это решит проблему не так экономически, как повзолить показать людям, что в заведениях питания может быть безопасно.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Егор Скорина, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Притча о слепых, или Кто научит Украину бороться с пандемией?
      сегодня , 12:00 Притча о слепых, или Кто научит Украину бороться с пандемией?
      Михайло Дубинянський
      Новости коронавируса 3 мая: В Киеве заболел 6-месячный ребенок, более 2000 больных медиков
      сегодня , 06:00 Новости коронавируса 3 мая: В Киеве заболел 6-месячный ребенок, более 2000 больных медиков
      Альона Захарова