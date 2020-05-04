Треть заведений общественного питания могут не открыться после карантина: что известно

С начала пандемии коронавируса и карантина примерно 40% заведений общественного питания в Украине не работают вообще, а те что занимаются доставкой – получают 10% от докарантинной прибыли.

Подробнее о том, как ресторанный бизнес пострадал от карантина в комментарии 24 канала рассказал председатель Всеукраинского антикризисного центра рестораторов, глава Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев.

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По его словам, впервые в истории Украины отрасль фактически ликвидирована. Точные оценки сейчас назвать никто не сможет, зафиксировать их можно будет только после выхода с карантина.

Сейчас рестораны, которые не работают никак вообще – это примерно 40 – 45%. Другие работают на доставку, но большинство из них говорят, что такая выручка составляет всего лишь 10% от докарантинних объемов. То есть, по большому счету, 40% мы можем смело увеличивать до 80%,

– подчеркнул Трахачев.

Он добавил, что после снятия карантинных мероприятий рестораны так или иначе начнут работать, и выручка будет возвращаться. Но очевидно, что к предыдущему уровню прибыли все будут идти не менее года.

Мы предполагаем, что треть ресторанов, баров, кофеен даже не откроются после карантина,

– подчеркнул Трахачев.

Он пояснил, что в целом существует 3 проблемы:

Экономическая. Пока мир ничего другого не придумал, как поддержку от государства в виде кредитов, которые компенсуюються самим государством при выполнении определенных условий, прежде всего – сохранение персонала. Персонал. Как отметил Трахачев, в Украине 80% людей из этого бизнеса не получают прибыль – а это примерно 800 тысяч – значит каждый 20-й работник в этой сфере. Здесь тоже нет другой помощи, чем частичная компенасация от государства привычной зарплаты от 50 до 80%. Гости. По мнению Трахачева - это и является самой большой проблемой. Из-за того, что вследствие карантина рестораны закрыли первыми, а планируют открывать последними – люди относятся с опаской к заведениям питания. "Хотя, если в ресторанах и кофейнях придерживаться необходимых санитарных норм, то рестораны менее опасны, чем некоторые места, которые планируют открыть первыми", – убежден Трахачев.

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"Поэтому единственное, чем нам объективно может помочь государство – это позволить начать работать с 1-й волны снятия карантина. Для нас это очень важно, и мы это пытаемся бороться", – пояснил глава Ассоциации рестораторов Украины.

Трахачев отметил, что они обратились к нардепам сделать запрос к премьер-министру с просьбой разрешить работать заведениям на летних площадках в хотя бы неполном режиме, впоследствии к инициативе подключилась еще группа депутатов.

Ограничения, которые предложили вместе с просьбой о летние площадки:

1 человек на 5 метров площади,

за столом не более 3-х человек,

одноразовая посуда,

отсутствие общих соусниц и других тар совместного пользования.

По мнению Трахачова, это требует дополнительных затрат, но это решит проблему не так экономически, как повзолить показать людям, что в заведениях питания может быть безопасно.



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