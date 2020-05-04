Выход из карантина досрочно: юрист оценил последствия для политиков

Преждевременное смягчение карантина некоторыми мэрами в правительстве и Офисе Президента Зеленского назвали нарушением. По словам юриста, суды практически не выносят оправдательных решений за нарушение карантина.

Что грозит мэрам городов, где смягчают карантин

Как рассказал 24 каналу юрист Василий Мирошниченко, мэры не имеют права ослаблять карантинные меры, введенные правительством до 12 мая. Это мероприятия в рамках действия чрезвычайной ситуации. По мнению специалиста, это плохой пример. Проявление правового невежества, что может привести к развалу государственной вертикали.

Внимание В Украине ослабили карантин: что откроется с 11 мая

Такая инициатива, в частности главы Черкасс Анатолия Бондаренко, противоправная. К нему может быть применена административная ответственность. Скорее всего, мэру Черкасс грозит штраф от 17 до 34 тысяч. Хотя может быть и устное предупреждение. Как суд решит. Если в результате действий мэра будут тяжелые последствия – многие умрут от коронавируса, то ему может грозить и уголовная ответственность за превышение должностных полномочий,

– отмечает Василий Мирошниченко.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Читайте также Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу

О скандале с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко

С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабления по всей стране запланированы только с 11 мая.

Полиция начала уголовное производство в отношении действий мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах оправдано.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ослабление карантина в Черкассах – попытка местных властей заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья горожан.



Как Украина будет выходить из карантина / инфографика 24 канала

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что чиновники не могут принимать решения, выходить ли конкретному городу из карантина. Такие полномочия имеет только Кабмин.

Анатолий Бондаренко на своей странице в фейсбуке опубликовал скриншот переписки с человеком, подписанным как Сергей Трофимов (заместитель главы Офис Президента – "24"). Речь идет о том, что мэру Черкасс угрожали за преждевременное снятие карантина.

В Офисе Президента заверили, что заместитель Ермака не общался с Бондаренко.

Интересно Треть заведений общественного питания могут уже не открыться после карантина: что известно

Законны ли административные штрафы за нарушение карантина?

По словам Василия Мирошниченко, суды практически не выносят оправдательных решений за нарушение карантина. Хотя штрафы – единичные случаи. В основном, суды выносят или мягкое наказание – устное предупреждение. Или отправляют на доработку назад в полицию в связи тем, что протоколы оформлены с нарушением процедуры. Хотя, по мнению юриста, эта практика судов сомнительна. Гражданский кодекс не предусматривает такой формы реагирования на протокол о нарушении. Это суды проявили творческую инициативу. Они должны или применить наказание, или закрыть производство из-за отсутствия состава правонарушений.



Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Читайте также Черкасская ОГА в суде обжалует решение горсовета об ослаблении карантина

Не нарушают ли карантинные мероприятия права человека

Василий Мирошниченко подчеркивает: Кодекс гражданской защиты предусматривает ограничение конституционного права на передвижение при введении чрезвычайной ситуации. Политические права граждан – выборы, деятельность политических партий, митинги – могут ограничиваться только при условии чрезвычайного положения.

Когда говорят, что сейчас нарушают конституционные права граждан, это не совсем соответствует действительности. Чрезвычайная ситуация, которую ввело правительство в связи с пандемией коронавируса и карантином, может быть бессрочной. Согласно Кодексу гражданской защиты и закону о карантинных мероприятиях определенные районы могут изолировать полностью,

– отмечает Василий Мирошниченко.



По всей Украине чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

Юрист напоминает: еще в 2015 году в Донецкой и Луганской областях была введена чрезвычайная ситуация. И теперь там действуют военно-гражданские администрации. Специалист добавляет: только при чрезвычайном положении может быть введен комендантский час, запрещена деятельность партий – полная или частичная. Может вводиться трудовая повинность. Государство может конфисковать имущество юридических лиц для обеспечения карантинных мероприятий с последующей оплатой.