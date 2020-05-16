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Как правильно сочетать пиво и сыр: инфографика

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Хорошей закуской к пиву может стать правильно подобранный сыр
Хорошей закуской к пиву может стать правильно подобранный сыр / 24 канал

У многих людей пиво ассоциируется с чем-то соленым, например, с чипсами, соленой рыбой или вяленым мясом. А вы когда-то думали, что пиво можно сочетать с сыром? Однако и здесь есть свои секреты – о них читайте в материале 24 канала.

В мире существует очень много разновидностей как пива, так и сыра, поэтому какой сыр лучше выбрать для вашего любимого пива – рассказывает 24 канал.

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Классические варианты сочетания пива и сыра

Эль ІРА и чеддер

Сыр чеддер имеет острый и насыщенный вкус, поэтому он прекрасно сочетается со свежим и ярким вкусом хорошо охмеленного эля ІРА.

Пилзнер или пшеничное пиво с рикоттой

Слабоохмелений светлый эль пилзнер прекрасно сочетается с молодой рикоттой. А пшеничное пиво можно попробовать и с маскарпоне или с мягким сыром бри, козий сыр будет смаковать к витбиру и хефевайцену.

Ламбики и соур в сочетании с козьим сыром

Козий сыр имеет кисловатый с фруктовыми нотками вкус, поэтому он будет прекрасно дополнять терпкий и насыщенный вкус карбонизованного соура. Также этот вид сыра добр к кисловатому пшеничному пиву и сезонным сортовам.

Трипл эль с гаудой

Твердая гауда, швейцарский эмменталь или грюйер подчеркнут и дополнят вкусовые качества бельгийского трипл эля и традиционные густые дубли, в которых ощутимы фруктовые и карамельные ноты.

Стаут и сыр с плесенью

Пиво стаут ​​имеет сладковатый вкус с ярко выраженными шоколадными и кофейными нотами. А сыр с плесенью, такой как дорблю, рокфор, горгондзола, стилтон с солоноватым привкусом прекрасно дополнит вкусовые качества стаута. Сухой стаут ​​можно сочетать с такими сортами сыра как: чеддер, гауда или пармезан.

Барливайн и лимбургер

Резкие лимбургер, горгондзола или стилтон будут смаковать с насыщенно-сладкими барливайнами.

Як поєднати пиво та сир інфографіка 24 канал
Как сочетать пиво и сыр / Инфографика 24 канала

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Алкоголь Инфографика Продукты Пиво
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