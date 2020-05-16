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Як правильно поєднати пиво та сир: інфографіка

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Хорошою закускою до пива може стати правильно підібраний сир
Хорошою закускою до пива може стати правильно підібраний сир / 24 канал

У багатьох людей пиво асоціюється з чимось солоним, наприклад, з чіпсами, солоною рибою або в’яленим м’ясом. А ви колись думали, що пиво можна поєднати зі сиром? Однак і тут є свої секрети – про них читайте в матеріалі 24 каналу.

У світі існує дуже багато різновидів, як пива, так і сиру, тому який сир найкраще обрати для вашого улюбленого пива – розповідає 24 канал.

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Класичні варіанти поєднання пива та сиру

Ель ІРА та чеддер

Сир чеддер має гострий і насичений смак, тому він чудово поєднується зі свіжим і яскравий смаком добре охмеленого елю ІРА.

Пілзнер або пшеничне пиво з рікоттою

Слабоохмелений світлий ель пілзнер чудово смакує з молодою рікоттою. А пшеничне пиво можна спробувати і з маскарпоне чи з м’яким сиром брі, козячий сир буде смакувати до вітбіру та хефевайцену.

Ламбіки і соур у поєднанні з козячим сиром

Козячий сир має кислуватий з фруктовими нотками смак, тому він буде чудово доповнювати терпкий і насичений смак карбонізованого соура. Також цей вид сиру добрий до кислуватого пшеничного пива та сезонних сортів.

Тріпл ель з гаудою

Тверда гауда, швейцарський ементаль чи грюйєр підкреслять та доповнять смакові якості бельгійського тріпл елю та традиційні густі дублі, в яких відчутні фруктові та карамельні ноти.

Стаут та сир з пліснявою

Пиво стаут має солодкуватий смак з яскраво вираженими шоколадними та кавовими нотами. А сир з пліснявою, такий як дорблю, рокфор, горгондзола, стілтон зі солонуватим присмаком чудово доповнять смакові якості стаута. Сухий стаут можна коштувати з такими сортами сиру як: чеддер, гауда чи пармезан.

Барлівайн та лімбургер

Різкі лімбургер, горгондзола чи стілтон смакуватимуть з насичено-солодкими барлівайнами.

Як поєднати пиво та сир інфографіка 24 канал
Як поєднати пиво та сир / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Алкоголь Інфографіка Продукти Пиво
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