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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      У Німеччині роздали безкоштовно пиво, яке не вдалося продати через коронавірус

      - Читать новость на русском
      У Німеччині безкоштовно роздавали пиво
      У Німеччині безкоштовно роздавали пиво / shutterstock.com

      Німецька пивоварня Willinger Brauhaus роздала безкоштовно 2600 літрів світлого та темного пива. Справа у тому, що напій не вдалося продати через коронавірус.

      У пивоварні заявили, що просто викидати продукт не хочуть, пише DW. Десятки людей зраділи таку рішенню та вишикувалися у чергу біля пивоварні.

      Тим часом Швидко псується: у Франції виллють 10 мільйонів літрів пива через карантин

      Загалом пиво призначалося для ресторанів і готелів, але через карантин поставки призупинилися.

      Власник пивоварного заводу Франц Маст сподівається, що після відкриття люди нададуть таку ж підтримку та будуть рекомендувати пивоварню.

      Згодом Willinger Brauhaus у фейсбуці повідомила, що до вечора пиво закінчилося. Однак пивоварня пообіцяла підготувати ще наступну роздачу 12 травня, хоча і з лімітом у "три пляшки на людину".

      Коронавірус та алкоголь: останні новини

      Як не спитись під час карантину: поради експерта – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Пивоваріння Продукти Пиво Коронавірус COVID-19 Алкоголь
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