У Німеччині роздали безкоштовно пиво, яке не вдалося продати через коронавірус

Німецька пивоварня Willinger Brauhaus роздала безкоштовно 2600 літрів світлого та темного пива. Справа у тому, що напій не вдалося продати через коронавірус.

У пивоварні заявили, що просто викидати продукт не хочуть, пише DW. Десятки людей зраділи таку рішенню та вишикувалися у чергу біля пивоварні.

Тим часом Швидко псується: у Франції виллють 10 мільйонів літрів пива через карантин

Загалом пиво призначалося для ресторанів і готелів, але через карантин поставки призупинилися.

Власник пивоварного заводу Франц Маст сподівається, що після відкриття люди нададуть таку ж підтримку та будуть рекомендувати пивоварню.

Згодом Willinger Brauhaus у фейсбуці повідомила, що до вечора пиво закінчилося. Однак пивоварня пообіцяла підготувати ще наступну роздачу 12 травня, хоча і з лімітом у "три пляшки на людину".

Коронавірус та алкоголь: останні новини

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що вживання алкогольних напоїв не захищає від COVID-19, на відміну від частого миття рук.

В італійському селі Сеттекани під час карантину трапився дивний інцидент – в будинках з кранів замість води потекла рідина червоного кольору з запахом алкоголю.

Понад третина американців, які п'ють пиво американського бренду Corona, відмовилися від його споживання.

Французьким виробникам доведеться позбутися 10 мільйонів літрів пива через закінчення терміну придатності. Близько 70% пивоварів з середини березня втратили половину обороту.

Як не спитись під час карантину: поради експерта – читайте за посиланням.