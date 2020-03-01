Через епідемію коронавірусу 38% американців бояться пива бренду Corona

Понад третина американців, які п'ють пиво американського бренду Corona, відмовилися від його споживання. Це пов'язано з епідемією китайського коронавірусу Covid-19 у світі.

Люди вірять, що пиво відомого бренду Corona якось може бути пов'язане з зі спалахом коронавірусу у світі, пише 5W Public Relations.

Цікаво:Леся Нікітюк створила маску в інстаграмі, яку присвятила боротьбі з коронавірусом

Результати опитування 5W Public Relations:

38% за жодних обставин не готові зараз купити пиво Corona.

16% спантеличені тим, чи пов'язаний коронавірус з пивом Corona.

14% не замовлятимуть пиво бренду у громадських місцях.

4% відмовилися від бренду.

Гендиректор 5W Public Relations Ронн Тороссян назвав ситуацію з епідемією Covid-19 катастрофою для бренду Corona.

Немає сумнівів, що пиво Corona страждає через коронавірус. Хоча бренд стверджує, що споживачі розуміють, що немає жодного зв'язку між вірусом та пивною компанією, це катастрофа для бренду Corona. Врешті-решт, який бренд захоче бути пов'язаним з вірусом, що вбиває людей у всьому світі,

– наголосив Ронн Тороссян.

Загалом в опитуванні взяли участь майже 750 американців віком від 21 року.

За інформацією фірми YouGov, яка вивчає ринок алкогольних напоїв, ставлення споживачів до бренду Corona знизився з 75 балів на початку січня до 51 балу станом на кінець лютого. Також за останні 2 місяці у виробника пива Corona квартальний прибуток скоротився на 170 мільйонів доларів. Такого зниження не було у компанії щонайменше десятиліття.

Важливо! Коронавірус – це рід вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та атипові пневмонії. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом зазвичай при тісному контакті з інфікованим. Він поширюється при кашлі або чханні, через краплі слини або виділень з носа.

Що відомо про коронавірус: головне

Станом на 29 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 924 осіб. Загальна кількість інфікованих – 85 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 39 тисяч людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям. Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня. Вірус здебільшого сконцентрований у місті Ухань, втім спалахи вже зафіксовано не лише в окремих провінціях Китаю, а й по всьому світу.

Нині не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу