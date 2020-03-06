В Італії у будинках з кранів замість води полилось ігристе вино: відео

В італійському селі Сеттекани трапився дивний інцидент – в будинках з кранів замість води потекла рідина червоного кольору з запахом алкоголю.

За інформацією видання Daily Star, пізніше з'ясувалось, що це ігристе вино Lambrusco Grasparossa, яке виробляють на місцевому винному заводі.

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В компанії, де вироблялось вино, виникла технічна несправність, в результаті якої алкоголь потрапив в труби водогону.

На інцидент одразу ж відреагувала місцева влада, заявивши, що рідина в кранах не несе небезпеки для здоров'я.

До слова, подібний випадок трапився нещодавно в індійському штаті Керала. Там з кранів полилась суміш алкоголю – пиво, бренді та ром.