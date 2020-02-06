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      В індійській багатоповерхівці з кранів замість води полився алкоголь

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      В індійській багатоповерхівці з кранів полився алкоголь / Ілюстративне фото

      Дивний інцидент трапився в індійському штаті Керала. Там в одній із багатоповерхівок із кранів замість води почала витікати алкогольна суміш. Серед намішаного – пиво, бренді та ром.

      Жителі були шоковані ситуацією. Вони розповіли, що коричнева рідина, яка витікала з кранів мала міцний запах алкоголю. Про це пише BBC.

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      Як вдалося встановити, у труби мешканців будинку випадково потрапило 6 тисяч літрів конфіскованого алкоголю, що був закопаний неподалік.

      Він якимось чином просочився через ґрунт у криницю, звідки вода надходить у криницю.

      Ми були в такому шоці. Діти не змогли піти до школи, навіть дорослі не вийшли на роботу, вмитися не було як,
      – розповів один із мешканців дому.

      Свою помилку місцева влада визнала та вже працює над ліквідацією наслідків, однак очистити воду від алкоголю повністю вдасться щонайменше, через місяць. Поки людям постачають питну воду окремо, втім, її не вистачає.


      На місці вже працюють ремонтники, які намагаються виправити ситуацію/ фото BBC

      Цікаво! Інцидент трапився в індійському штаті, де споживають найбільше алкоголю.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Індія Курйозні новини Алкоголь
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