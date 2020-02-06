В индийской многоэтажке из кранов вместо воды полился алкоголь

Странный инцидент произошел в индийском штате Керала. Там в одной из многоэтажек из кранов вместо воды начала вытекать алкогольная смесь. Среди намешанного – пиво, бренди и ром.

Жители были шокированы ситуацией. Они рассказали, что коричневая жидкость, которая вытекала из кранов, имела крепкий запах алкоголя. Об этом пишет BBC.

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Как удалось установить, в трубы жильцов дома случайно попало 6 тысяч литров конфискованного алкоголя, который был закопан неподалеку.

Он каким-то образом просочился через грунт в колодец, откуда вода поступает в дом.

Мы были в таком шоке. Дети не смогли пойти в школу, даже взрослые не вышли на работу, умыться было невозможно,

– рассказал один из жителей дома.

Свою ошибку местная власть признала и уже работает над ликвидацией последствий, однако очистить воду от алкоголя полностью удастся минимум через месяц. Пока людям поставляют питьевую воду отдельно, впрочем, ее не хватает.



На месте уже работают ремонтники, которые пытаются исправить ситуацию/ фото BBC

Интересно! Инцидент произошел в индийском штате, где потребляют больше всего алкоголя.