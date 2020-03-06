В Италии в домах из кранов вместо воды полилось игристое вино: видео

В итальянском селе Сеттекани случился странный инцидент – в домах из кранов вместо воды потекла жидкость красного цвета с запахом алкоголя.

По информации издания Daily Star, позже выяснилось, что это игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе.

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В компании, где производилось вино, возникла техническая неисправность, в результате которой алкоголь попал в трубы водопровода.

На инцидент сразу же отреагировала местная власть, заявив, что жидкость в кранах не несет опасности для здоровья.

К слову, подобный случай произошел недавно в индийском штате Керала. Там из кранов полилась смесь алкоголя – пиво, бренди и ром.