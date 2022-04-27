Мишень – портрет Путина
В частности, военные 1-й отдельной танковой Северской бригады оттачивают мастерство стрельбы на мишенях с портретами Путина. Соответствующее видео было опубликовано военными Сухопутных войск.
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Во время занятий используйте правильные мишени,
– коротко написали военные.
Потери врага
- В период с 24 по 27 апреля груз "200" российских оккупантов пополнился еще 300 врагами.
- В общей сложности потери российской армии в войне против Украины колоссальные – погибли 22 400 военных.
- Кроме того, сегодня военные провели 13 успешных атак на Юге. Удалось уничтожить 21 российского оккупанта и захватить немало полезной техники.
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