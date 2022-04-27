Мишень – портрет Путина

В частности, военные 1-й отдельной танковой Северской бригады оттачивают мастерство стрельбы на мишенях с портретами Путина. Соответствующее видео было опубликовано военными Сухопутных войск.

Внимание В Кремле не собираются обменивать Медведчука на украинских военных

Во время занятий используйте правильные мишени,

– коротко написали военные.

Потери врага

В период с 24 по 27 апреля груз "200" российских оккупантов пополнился еще 300 врагами.

В общей сложности потери российской армии в войне против Украины колоссальные – погибли 22 400 военных.

Кроме того, сегодня военные провели 13 успешных атак на Юге . Удалось уничтожить 21 российского оккупанта и захватить немало полезной техники.