Мішень – портрет Путіна

Зокрема, військові 1-ї окремої танкової Сіверської бригади відточують майстерність стрільби на мішенях портретах Путіна. Відповідне відео опублікували військові Сухопутних військ.

Увага У Кремлі не збираються обмінювати Медведчука на українських військових

Під час занять використовуйте правильні мішені,
– коротко написали військові.

Втрати ворога

  • У період з 24 по 27 квітня вантаж "200" російських окупантів поповнився ще 300 ворогами.
  • Загалом втрати російської армії у війні проти України колосальні – загинули 22 400 військових.
  • Крім того, сьогодні військові провели 13 успішних атак на Півдні. Вдалось знищити 21 російського окупанта та захопити чимало корисної техніки.

Як українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор": дивіться відео