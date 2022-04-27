Вочевидь, Кремлю уже не потрібен кум Путіна, бо за словами речника російського диктатора, про обмін навіть мова не йде. Таку позицію озвучив Пєсков у коментарі російським ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Кремль відрікся від кума Путіна

Віктор Медведчук – кум російського президента, який є підозрюваним у справі про державну зраду та фінансуванні тероризму. У травні 2021 року йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який потім кілька разів продовжили.

Після повномасштабного вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. Увечері 12 квітня президент Володимир Зеленський оголосив про успішне проведення спецоперації СБУ та опублікував світлину з затриманим кумом Путіна.

За даними СБУ, Медведчука мали перевезти до Придністров'я, звідки він уже мав потрапити до Росії. Однак українські правоохоронці завадили цим планам, а мережа буквально вибухнула мемами на тему затримання кума Путіна.

Після затримання президент заявив про готовність обміняти Медведчука на захисників Маріуполя та мирних мешканців, які зараз там перебувають. Згодом затриманий нардеп та кум Путіна сам виступив зі зверненням, у якому просив про обмін.

Рішенням суду, Медведчука арештували на 60 днів без права внесення застави, тобто обрали найжорсткіший запобіжний захід. Крім того, його майно конфіскували.

Та Кремль ідеї обміну не підтримує, чим фактично відрікається від кума Путіна.

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