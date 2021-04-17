Ольга Стефанишин поручила провести конкурс на должность гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Структура не работала полноценно 1,5 года.

Конкурс на должность главы Офиса евроинтеграции

Своевременная и результативная интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Интересно Ситуация на границах Украины препятствует вступлению в НАТО, – Эйдман

Около двух лет правительственный офис чрезвычайно нуждается в доукомплектации штата, и, особенно, избрании сильного менеджера на должность гендиректора. При отсутствии аналогичных госструктур, правительственный офис является едва ли не самой важной опорой для работы всей команды,

– заявила министр.

Стефанишин подчеркнула, что ОЕ является основой реализации ее задач по всесторонней координации европейского и евроатлантического движения Украины.

Что известно об ОЕ

Источник: "Украинская правда"