Не было 1,5 года: в правительстве хотят назначить главу Офиса евроинтеграции
Ольга Стефанишин поручила провести конкурс на должность гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Структура не работала полноценно 1,5 года.
Источник:Евроинтеграционный портал
Конкурс на должность главы Офиса евроинтеграции
Своевременная и результативная интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО требует слаженной работы специалистов по разным направлениям. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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Около двух лет правительственный офис чрезвычайно нуждается в доукомплектации штата, и, особенно, избрании сильного менеджера на должность гендиректора. При отсутствии аналогичных госструктур, правительственный офис является едва ли не самой важной опорой для работы всей команды,
– заявила министр.
Стефанишин подчеркнула, что ОЕ является основой реализации ее задач по всесторонней координации европейского и евроатлантического движения Украины.
Что известно об ОЕ
Источник: "Украинская правда"
- Осенью 2019 года Стефанишин ушла с поста гендиректора Офиса евроинтеграции.
- Кабинет министров объявил конкурс на вакантную должность. Однако результата он не дал и главу ОЕ не назначили.
- В январе 2020 года свою должность покинула также и.о. руководителя структуры Юлия Горячая.
- Из главных должностных лиц в Офисе остался работать лишь заместитель гендиректора Алексей Генчев. По своим должностным обязанностям он должен был курировать вопросы НАТО. Однако в отсутствие коллег чиновник начал работать по всем направлениям.
- На эту проблему обратили внимание в Евросоюзе. Глава Группы поддержки Украины Катарина Матернова заявила, что "хочет увидеть ОЕ с полностью укомплектованным штатом".
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