Представители стран Запада выразили свою обеспокоенность относительно обострения на Донбассе. В то же время вопрос о вступлении Украины в НАТО – актуален, разговоры до сих пор не заменили действиями.

Позиция Альянса может относиться к одному из известных положений, которые согласовали страны. Об этом рассказал политолог и социолог Игорь Эйдман.

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"Ситуация на границах может не ускорить, а наоборот, она препятствует интеграции Украины в НАТО. Один из известных пунктов – если одну из стран НАТО кто-то атакует, то все страны будут иметь коллективную ответственность", – сказал Эйдман.

Справка. Россия стягивает свои войска к границе Украины и во временно оккупированный Крым, однако Кремль заявляет, мол, это военные учения.

Почему Альянс может быть не готов к членству Украины

Он предположил, что если бы Украина была членом НАТО, то нападение на нее могло бы вызвать мировую войну, вероятно, даже ядерную.

Понятно, что ни Европа, ни США не готовы рисковать ядерной войной, они никогда и не обещали этого делать,

– считает политолог.

С Грузией, по словам Эйдмана, была похожая ситуация, говорится о ее вступлении в НАТО.

"Ее вроде бы не собираются принимать, чтобы не столкнуться из-за Грузии с военным конфликтом с Россией. Думаю, НАТО не готов к нему, Путину нужно атаковать одну из стран НАТО, чтобы вызвать конфликт", – сказал политолог.

Однако он отметил, что НАТО и США имеют много других инструментов давления на режим Владимира Путина, говорится о санкциях в частности.

Игорь Эйдман о ситуации вокруг вступления Украины в НАТО: смотрите видео

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