Ольга Стефанішина доручила провести конкурс на посаду гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Структура не працювала повноцінно 1,5 року.

Конкурс на посаду голови Офісу євроінтеграції

Своєчасна та результативна інтеграція України з Євросоюзом і НАТО потребує злагодженої роботи фахівців за різними напрямками. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Близько двох років урядовий офіс надзвичайно потребує доукомплектації штату, і, особливо, обрання сильного менеджера на посаду гендиректора. За відсутності аналогічних держструктур, урядовий офіс є чи не найважливішою опорою для роботи всієї команди,

– заявила міністерка.

Стефанішина підкреслила, що ОЄ є основою реалізації її завдань щодо всебічної координації європейського та євроатлантичного руху України.

Що відомо про ОЄ

Джерело: "Українська правда"