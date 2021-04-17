Не було 1,5 року: в уряді хочуть призначити голову Офісу євроінтеграції
Ольга Стефанішина доручила провести конкурс на посаду гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Структура не працювала повноцінно 1,5 року.
Джерело:Євроінтеграційний портал
Конкурс на посаду голови Офісу євроінтеграції
Своєчасна та результативна інтеграція України з Євросоюзом і НАТО потребує злагодженої роботи фахівців за різними напрямками. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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Близько двох років урядовий офіс надзвичайно потребує доукомплектації штату, і, особливо, обрання сильного менеджера на посаду гендиректора. За відсутності аналогічних держструктур, урядовий офіс є чи не найважливішою опорою для роботи всієї команди,
– заявила міністерка.
Стефанішина підкреслила, що ОЄ є основою реалізації її завдань щодо всебічної координації європейського та євроатлантичного руху України.
Що відомо про ОЄ
Джерело: "Українська правда"
- Восени 2019 року Стефанішина пішла з посади гендиректора Офісу євроінтеграції.
- Кабінет Міністрів оголосив конкурс на вакантну посаду. Однак результату він не дав і очільника ОЄ не призначили.
- У січні 2020 рок свою посаду покинула також в.о. керівника структури Юлія Гаряча.
- З головних посадовців в Офісі залишився працювати лише заступник гендиректора Олексій Генчев. За своїми посадовими обов'язками він мав курувати питання НАТО. Однак за відсутності колег чиновник почав працювати за всіма напрямками.
- На цю проблему звернули увагу в Євросоюзі. Очільниця Групи підтримки України Катаріна Матернова заявила, що "хоче побачити ОЄ із повністю укомплектованим штатом".
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