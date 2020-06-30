Эпидемиологическая ситуация в Украине значительно ухудшилась в последние дни. Если ситуация будет прогрессировать, то правительство не исключает возможности в отдельных регионах вернуться к закрытию общественного транспорта.

В то же время Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не собирается пугать. Об этом премьер-министр сказал в интервью ВВС.

Важно Ослабление карантина – это не ошибка, – Шмыгаль о ситуации с COVID-19

Он отметил, что ситуация с COVID-19 меняется чуть ли не каждый день и никогда не знаешь, какой она будет через сутки.

Не исключено, что в отдельных городах или областях придется вернуться к закрытию транспорта. Относительно метро, ​​то мы выступаем помощниками для местного самоуправления. Правительство контролирует ситуацию в Украине в целом, но локальные усиления или ослабления возлагаются на местное самоуправление,

– заявил Шмыгаль.

Премьер пояснил, что инициатором закрытия работы метро в Киеве должен стать мэр столицы. Если же инициативы нет, но показатели говорят о том, что есть угроза жизни и здоровью людей, то правительство будем вмешиваться.

Интересно Степанов возмутился из-за массовых нарушений карантина в Одессе

Возможное усиление карантина в Украине

Шмыгаль отметил, что сейчас активно контролируют количество активных больных на 100 тысяч населения. Сейчас этот показатель составляет 50 человек на 100 тысяч. Когда он превысит 60 – надо будет усиливать карантинные ограничения.