Епідеміологічна ситуація в Україні значно погіршилася останніми днями. Якщо ситуація прогресуватиме, то уряд не виключає можливості в окремих регіонах повернутися до закриття громадського транспорту.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що уряд не збирається лякати. Про це прем'єр-міністр сказав в інтерв'ю ВВС.

Важливо Послаблення карантину – це не помилка, – Шмигаль про ситуацію з COVID-19

Він наголосив, що ситуація щодо COVID-19 змінюється ледь не щодня і ніколи не знаєш, якою вона буде за добу.

Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться повернутися до закриття транспорту. Щодо метро, то тут ми виступаємо помічниками для місцевого самоврядування. Уряд контролює ситуацію в Україні загалом, але локальні посилення або послаблення покладаються на місцеве самоврядування,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що ініціатором закриття роботи метро у Києві має стати міський голова столиці. Якщо ж ініціативи немає, але показники говорять про те, що є загроза життю і здоров'ю людей, то уряд буде втручатися.

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Чи можливе посилення карантину в Україні

Шмигаль зауважив, що зараз активно контролюють кількість активних хворих на 100 тисяч населення. Наразі цей показник складає 50 людей на 100 тисяч. Коли він перевищить 60 – треба буде посилювати карантинні обмеження.