Детали рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Как получить пенсию и другие выплаты в период войны

В случае, если люди не могут получить деньги по месту проживания, или если не нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в данных условиях.