Деталі розповів український прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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Як отримати пенсію та інші виплати у період війни

У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо не має можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом.

Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв'яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в даних умовах.

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