По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, это важный шаг, чтобы создать лучшие условия для сохранения и развития крымскотатарского языка.

Важно Может ли латиница вытеснить кириллицу в Украине: в Институте украинского языка объяснили нюансы

Почему перевод алфавита на латиницу является важным

Как рассказал Резников, крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латинка лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот путь уже прошли:

Азербайджан,

Туркменистан,

Узбекистан (параллельно использует две графики),

Казахстан (переход еще продолжается).

Сегодня латинская графика позволяет лучше интегрироваться к цифровым платформам, в полной мере использовать возможности, которые предоставляет интернет. Среди прочего, будет расти интерес к крымскотатарскому языку среди украинцев,

– сказал вице-премьер-министр.

Что известно о новом варианте алфавита

Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. В основе проекта заложили решения Курултая крымскотатарского народа 1991 – 1993 годов. Перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа, а также абсолютное большинство крымско-татарских языковедов, педагогов-практиков и издателей.

Обеспечение развития языка – это важный сигнал людям во временно оккупированном Крыму, что Украина заботится об их интересах. Это создает живую связь с нашими гражданами. Российская сторона не сможет его заблокировать ни репрессиями, ни техническими препятствиями, ни формальными запретами,

– подчеркнул заместитель Резникова Игорь Яременко.

Обратите внимание! В проекте акта предусмотрено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке в Украине будет переведен на использование алфавита с латинской графикой в течение 4 лет.

Переход Украины на латиницу

В Украине тоже заговорили о переходе нашей страны на латиницу. Произошло это после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью он сказал, что есть смысл ввести в Украине письменность латиницей.

Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей – что нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу,

– убежден Данилов.

Заявление Данилова прокомментировал экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он отметил, что секретарю СНБО следует обратить внимание на вопросы обороны и безопасности страны.